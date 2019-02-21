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'Genç LeBron James' lakaplı basketbolcu, Nike marka ayakkabısı parçalanınca sakatlandı

21.02.2019 20:36 | Son Güncelleme

ABD'de yıldız olmaya aday Zion Williamson isimli basketbolcu ayakkabısının ayağında parçalanması nedeniyle sakatlandı. 18 yaşındaki yıldıza "geleceğin LeBron James'i" olarak bakılıyor.

'Genç LeBron James' lakaplı basketbolcu, Nike marka ayakkabısı parçalanınca sakatlandı

ABD'de yıldız olmaya aday Zion Williamson isimli basketbolcu, ayakkabısının karşılaşma sırasında parçalanması nedeniyle sakatlandı.

Müsabakanın henüz 33'ncü saniyesinde yaşanan pozisyonda, Nike marka ayakkabı dış müdahale olmadan neredeyse ikiye ayrıldı.

Kolej basketbolu mücadelesi sırasında yaşanan olayda sakatlanan Williamson, sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Takımın koçu, 18 yaşındaki yıldızın hafif bir diz burkulması yaşadığını söyledi.

Duke Üniversitesi'nde oynayan Zion Williamson'ın gelecek NBA seçmelerinde bir numaradan tercih edileceği öngörülüyor.

"Geleceğin LeBron James'i" olarak tanımlanan yıldız oyuncunun yaşadığı olayla ilgili, ünlü isimlerden geçmiş olsun mesajları geldi.

Maçı salonda izleyen ABD'nin eski başkanı Barack Obama, Twitter hesabından "Hızla iyileşmesini umuyorum" mesajını paylaştı.

Zion Williamson sakatlık anı

'Olayı aydınlatmak için çalışıyoruz'

LeBron James de Twitter paylaşımında, "Ayakkabı resmen ayağında patladı" diyerek duyduğu hayreti ifade etti.

Olayla ilgili spor malzemeleri markası Nike'tan da açıklama geldi.

Şirket, Zion Williamson'a hızlı bir iyileşme süreci dilerken ayakkabı ile ilgili de "istisnai bir durum olsa da olayı aydınlatmak için çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Zion'ın sakatlığı sonrası karşılaşma North Carolina'nın 88-72 üstünlüğü ile sona erdi.

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