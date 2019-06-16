Genç mimarın otomobili bariyerlere çarparak takla attı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Kazada kadın sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Safranbolu’dan Karabük istikametine giden mimar Fatma Büşra Aydoğan (23) yönetimindeki 34 AC 4024 plakalı otomobil Kireçkuyusu mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Yaklaşık 50 metre sürüklenerek yan duran otomobilden sürücü kendi imkanları ile dışarıya çıkarken, kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 acil servis ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada yaralanan Aydoğan, olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin çalışması sonrası otomobil olay yerinden kaldırıldı.



