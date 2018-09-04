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Genç model asılmış halde bulundu!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 04.09.2018 11:09 | Son Güncelleme

Yunanistan'da bir yatta çalışırken yaşamını yitiren Instagram modeli Sinead McNamara'nın ölümünde detaylar ortaya çıkıyor.

190 milyon dolar değerindeki Mayan Queen IV adlı süperyatta çalışan modelin ilk otopsisi yapıldı.

Genç modelin ölümündeki sır perdesi aralanıyor

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Otopsiye göre, McNamara bir iple asılarak öldü.
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Avustralyalı 20 yaşındaki modelin bir cinayete mi kurban gittiği veya intihar mı ettiği henüz net değil.
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İngiliz basınına konuşan bir adli tıp yetkilisi, kurbanın cesedinin çok kötü durumda olduğunu açıkladı.
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Sinead McNamara'nın annesi Kylie ile kız kardeşi Lauren de kara haberi alır almaz Yunanistan'a geldi.
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Adli tıp yetkilisi, anne ve kız kardeşine morga kaldırılan cesedi görmemelerini tavsiye ettiğini söyledi.
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Sinead McNamara, gezdiği ülkelerden paylaştığı bikinili fotoğraflarla Instagram'da popüler oldu.
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Mayıs ayında bu yana Meksikalı gümüş kralı Alberto Bailleres'in yatında çalışmaya başladı.
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87 yaşındaki milyarder, yaz boyunca lüks yatla Ege kıyılarını dolaştı.
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9,6 milyar dolarlık servete sahip olan Bailleres'in son durağı, Yunanistan'ın batısındaki Kefalonya Adası'ydı.
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Genç modelin çalıştığı altı katlı yat, Argostoli Marinası'na demirledi.
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Lüks yatta, Cuma gününün ilk saatlerinde kimsenin beklemediği bir şey oldu.
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Yatın arkasında Sinead McNamara asılmış halde bulundu.
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Avustralya basınına konuşan yatın kaptanı, cesedin gece 01.45'te bulunduğu bilgisini verdi.
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Kaptan, modeli gördüğünde kendisine bağırdığını ancak yanıt alamadığını söyledi.
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Daha sonra ise, çığlık atarak yardım istedi.
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Kaptana göre bir polis devriyesi marinadaki yatın yanından geçti ancak genç kadının cesedini görmedi.
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Mayan Queen IV adlı yatın doktoru ilk müdahaleyi yaptı, dakikalarca McNamara'yı hayata döndürmeyi denedi.
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Bilinci yerine gelmeyen Instagram modeli, ambulans helikoptere bindirildi.
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Atina'ya doğru uçarken gökyüzünde yaşamını yitirdi.
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Sinead McNamara, Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletine bağlı Port Macquarie kentinde doğdu.
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Endonezya'dan Karayipler'e birçok ülkeyi gezdi.
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Seyahatlerinde çektiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.
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21 bin takipçisi olan genç kadın, son paylaşımlarından birinin altına yatta çalışmanın ve yaşamanın kendisini iyi hissettirdiğini yazmıştı.
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Ölümden önce yaklaşık 10 bin takipçisi olan hesabın, bugün 27 bin takipçisi bulunuyor.
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Takipçilerinden biri, McNamara'nın ardından "Hayatı korkusuzca yaşadın" diye yazdı.
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Genç model, Kefalonya'dan önce Yunanistan'ın Rodos ve Simi adalarından fotoğraflar paylaşmıştı.
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Temmuz ayında ise Türkiye'deydi.
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McNamara'nın uğradığı tatil merkezleri Fethiye, Marmaris, Datça ve Selçuk.
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Anahtar Kelimeler:
Sinead McNamara Yunanistan sır ölüm

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