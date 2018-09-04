Genç model asılmış halde bulundu!

190 milyon dolar değerindeki Mayan Queen IV adlı süperyatta çalışan modelin ilk otopsisi yapıldı.
Genç modelin ölümündeki sır perdesi aralanıyor
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Otopsiye göre, McNamara bir iple asılarak öldü.
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Avustralyalı 20 yaşındaki modelin bir cinayete mi kurban gittiği veya intihar mı ettiği henüz net değil.
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İngiliz basınına konuşan bir adli tıp yetkilisi, kurbanın cesedinin çok kötü durumda olduğunu açıkladı.
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Sinead McNamara'nın annesi Kylie ile kız kardeşi Lauren de kara haberi alır almaz Yunanistan'a geldi.
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Adli tıp yetkilisi, anne ve kız kardeşine morga kaldırılan cesedi görmemelerini tavsiye ettiğini söyledi.
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Sinead McNamara, gezdiği ülkelerden paylaştığı bikinili fotoğraflarla Instagram'da popüler oldu.
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Mayıs ayında bu yana Meksikalı gümüş kralı Alberto Bailleres'in yatında çalışmaya başladı.
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87 yaşındaki milyarder, yaz boyunca lüks yatla Ege kıyılarını dolaştı.
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9,6 milyar dolarlık servete sahip olan Bailleres'in son durağı, Yunanistan'ın batısındaki Kefalonya Adası'ydı.
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Genç modelin çalıştığı altı katlı yat, Argostoli Marinası'na demirledi.
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Lüks yatta, Cuma gününün ilk saatlerinde kimsenin beklemediği bir şey oldu.
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Yatın arkasında Sinead McNamara asılmış halde bulundu.
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Avustralya basınına konuşan yatın kaptanı, cesedin gece 01.45'te bulunduğu bilgisini verdi.
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Kaptan, modeli gördüğünde kendisine bağırdığını ancak yanıt alamadığını söyledi.
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Daha sonra ise, çığlık atarak yardım istedi.
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Kaptana göre bir polis devriyesi marinadaki yatın yanından geçti ancak genç kadının cesedini görmedi.
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Mayan Queen IV adlı yatın doktoru ilk müdahaleyi yaptı, dakikalarca McNamara'yı hayata döndürmeyi denedi.
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Bilinci yerine gelmeyen Instagram modeli, ambulans helikoptere bindirildi.
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Atina'ya doğru uçarken gökyüzünde yaşamını yitirdi.
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Sinead McNamara, Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletine bağlı Port Macquarie kentinde doğdu.
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Endonezya'dan Karayipler'e birçok ülkeyi gezdi.
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Seyahatlerinde çektiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.
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21 bin takipçisi olan genç kadın, son paylaşımlarından birinin altına yatta çalışmanın ve yaşamanın kendisini iyi hissettirdiğini yazmıştı.
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Ölümden önce yaklaşık 10 bin takipçisi olan hesabın, bugün 27 bin takipçisi bulunuyor.
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Takipçilerinden biri, McNamara'nın ardından "Hayatı korkusuzca yaşadın" diye yazdı.
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Genç model, Kefalonya'dan önce Yunanistan'ın Rodos ve Simi adalarından fotoğraflar paylaşmıştı.
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Temmuz ayında ise Türkiye'deydi.
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McNamara'nın uğradığı tatil merkezleri Fethiye, Marmaris, Datça ve Selçuk.
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