Genç model asılmış halde bulundu!

190 milyon dolar değerindeki Mayan Queen IV adlı süperyatta çalışan modelin ilk otopsisi yapıldı.

Genç modelin ölümündeki sır perdesi aralanıyor

1 / 30 Otopsiye göre, McNamara bir iple asılarak öldü.

2 / 30 Avustralyalı 20 yaşındaki modelin bir cinayete mi kurban gittiği veya intihar mı ettiği henüz net değil.

3 / 30 İngiliz basınına konuşan bir adli tıp yetkilisi, kurbanın cesedinin çok kötü durumda olduğunu açıkladı.

4 / 30 Sinead McNamara'nın annesi Kylie ile kız kardeşi Lauren de kara haberi alır almaz Yunanistan'a geldi.

5 / 30 Adli tıp yetkilisi, anne ve kız kardeşine morga kaldırılan cesedi görmemelerini tavsiye ettiğini söyledi.

6 / 30 Sinead McNamara, gezdiği ülkelerden paylaştığı bikinili fotoğraflarla Instagram'da popüler oldu.

7 / 30 Mayıs ayında bu yana Meksikalı gümüş kralı Alberto Bailleres'in yatında çalışmaya başladı.

8 / 30 87 yaşındaki milyarder, yaz boyunca lüks yatla Ege kıyılarını dolaştı.

9 / 30 9,6 milyar dolarlık servete sahip olan Bailleres'in son durağı, Yunanistan'ın batısındaki Kefalonya Adası'ydı.

10 / 30 Genç modelin çalıştığı altı katlı yat, Argostoli Marinası'na demirledi.

11 / 30 Lüks yatta, Cuma gününün ilk saatlerinde kimsenin beklemediği bir şey oldu.

12 / 30 Yatın arkasında Sinead McNamara asılmış halde bulundu.

13 / 30 Avustralya basınına konuşan yatın kaptanı, cesedin gece 01.45'te bulunduğu bilgisini verdi.

14 / 30 Kaptan, modeli gördüğünde kendisine bağırdığını ancak yanıt alamadığını söyledi.

15 / 30 Daha sonra ise, çığlık atarak yardım istedi.

16 / 30 Kaptana göre bir polis devriyesi marinadaki yatın yanından geçti ancak genç kadının cesedini görmedi.

17 / 30 Mayan Queen IV adlı yatın doktoru ilk müdahaleyi yaptı, dakikalarca McNamara'yı hayata döndürmeyi denedi.

18 / 30 Bilinci yerine gelmeyen Instagram modeli, ambulans helikoptere bindirildi.

19 / 30 Atina'ya doğru uçarken gökyüzünde yaşamını yitirdi.

20 / 30 Sinead McNamara, Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletine bağlı Port Macquarie kentinde doğdu.

21 / 30 Endonezya'dan Karayipler'e birçok ülkeyi gezdi.

22 / 30 Seyahatlerinde çektiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.

23 / 30 21 bin takipçisi olan genç kadın, son paylaşımlarından birinin altına yatta çalışmanın ve yaşamanın kendisini iyi hissettirdiğini yazmıştı.

24 / 30 Ölümden önce yaklaşık 10 bin takipçisi olan hesabın, bugün 27 bin takipçisi bulunuyor.

25 / 30 Takipçilerinden biri, McNamara'nın ardından "Hayatı korkusuzca yaşadın" diye yazdı.

26 / 30 Genç model, Kefalonya'dan önce Yunanistan'ın Rodos ve Simi adalarından fotoğraflar paylaşmıştı.

27 / 30 Temmuz ayında ise Türkiye'deydi.

28 / 30 McNamara'nın uğradığı tatil merkezleri Fethiye, Marmaris, Datça ve Selçuk.

29 / 30