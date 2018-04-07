MAGAZİN

Genç modele ceza: Poponu ört!

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.04.2018 12:07 | Son Güncelleme

ABD’li instagram modeli Kinsey Golden, erkek arkadaşıyla gittiği Filipinler’de, 26 Mart’ta motosikletle ilerlerken polis tarafından durduruldu.

Bikini altıyla seyahat eden Golden’ın üzerini örtmesini isteyen polis, ikiliye kural ihlali yaptıkları gerekçesiyle ceza kesti.

Kinsey Golden

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instagram'da 40 bin takipçisi bulunan Kinsey Golden, 26 Mart'ta erkek arkadaşı Trav Springer'la tatil yaptığı Filipinler'de motosikletle ilerlerken polis tarafından durduruldu.

instagram'da 40 bin takipçisi bulunan Kinsey Golden, 26 Mart'ta erkek arkadaşı Trav Springer'la tatil yaptığı Filipinler'de motosikletle ilerlerken polis tarafından durduruldu.
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Üzerinde yalnızca bikini altı olan ABD'li modelin poposunu bir şalla örtmesini isteyen polis, Springer'a da üzerine tişört giymesini söyledi.

Üzerinde yalnızca bikini altı olan ABD'li modelin poposunu bir şalla örtmesini isteyen polis, Springer'a da üzerine tişört giymesini söyledi.
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İkiliye kural ihlali yaptıkları gerekçesiyle ceza kesen polis ayrıca, genç model ve sevgilisine kask takmadıkları için ceza alabilecekleri uyarısında bulundu.

İkiliye kural ihlali yaptıkları gerekçesiyle ceza kesen polis ayrıca, genç model ve sevgilisine kask takmadıkları için ceza alabilecekleri uyarısında bulundu.
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Anahtar Kelimeler:
Kinsey Golden filipinler

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