Genç modele ceza: Poponu ört!

Bikini altıyla seyahat eden Golden’ın üzerini örtmesini isteyen polis, ikiliye kural ihlali yaptıkları gerekçesiyle ceza kesti.

Kinsey Golden

1 / 9 instagram'da 40 bin takipçisi bulunan Kinsey Golden, 26 Mart'ta erkek arkadaşı Trav Springer'la tatil yaptığı Filipinler'de motosikletle ilerlerken polis tarafından durduruldu.

2 / 9 Üzerinde yalnızca bikini altı olan ABD'li modelin poposunu bir şalla örtmesini isteyen polis, Springer'a da üzerine tişört giymesini söyledi.

3 / 9 İkiliye kural ihlali yaptıkları gerekçesiyle ceza kesen polis ayrıca, genç model ve sevgilisine kask takmadıkları için ceza alabilecekleri uyarısında bulundu.

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