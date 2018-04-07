Genç modele ceza: Poponu ört!

Bikini altıyla seyahat eden Golden’ın üzerini örtmesini isteyen polis, ikiliye kural ihlali yaptıkları gerekçesiyle ceza kesti.
Kinsey Golden
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instagram'da 40 bin takipçisi bulunan Kinsey Golden, 26 Mart'ta erkek arkadaşı Trav Springer'la tatil yaptığı Filipinler'de motosikletle ilerlerken polis tarafından durduruldu.
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Üzerinde yalnızca bikini altı olan ABD'li modelin poposunu bir şalla örtmesini isteyen polis, Springer'a da üzerine tişört giymesini söyledi.
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İkiliye kural ihlali yaptıkları gerekçesiyle ceza kesen polis ayrıca, genç model ve sevgilisine kask takmadıkları için ceza alabilecekleri uyarısında bulundu.
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