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Genç mucidin uçan aracı görenleri hayran bıraktı!

15.10.2018 11:11 | Son Güncelleme

Filipinli mucit Kyx Mendiola, uçan elektrikli bir araç üretti. Uçağın ilk görüntüleri görenlerde büyük heyecan yarattı.

Mendiola, Filipinler’deki deneme sürüşlerinde de pilot/sürücü koltuğuna kendisi oturdu.

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Filipinli genç mucidin amacı, araçlarını seri üretime sokmak ve şu anda tek koltuğu bulunan uçan aracının iki ya da dört koltuklu versiyonlarını üretmek.


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