Genç mucidin uçan aracı görenleri hayran bıraktı!

Mendiola, Filipinler’deki deneme sürüşlerinde de pilot/sürücü koltuğuna kendisi oturdu.

Filipinli genç mucidin amacı, araçlarını seri üretime sokmak ve şu anda tek koltuğu bulunan uçan aracının iki ya da dört koltuklu versiyonlarını üretmek.



