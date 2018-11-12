UĞUR SUBAŞI - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İleri Teknolojiler Uygulama Topluluğu (SAİTEM), ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılar kazandıkları elektrikli araç "Evrim" ile 2019'da Londra'da yapılacak uluslararası maratonda Avrupa birinciliğini elde etmek istiyor.

SAİTEM üyeleri yaklaşık 8 aylık bir çalışma sonucu ortaya çıkartılan "Evrim 4" aracıyla 2019'da Londra'da düzenlenecek Shell Eco Marathon yarışında mücadele edecek.

Makine, Elektrik ve Malzeme Mühendisliği bölümünden öğrencilerin yer aldığı ekip, yarışın "Şehir Konsepti Batarya Elektrik" kategorisinde derece elde etmeyi hedefliyor.

SAİTEM Başkanı Mert Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Evrim 4"ü geçen yıl geliştirdiklerini, aracın tüm tasarımlarını kendilerinin yaptıklarını söyledi.

Geçen yıl Londra'da düzenlenen yarışta teknik aksaklıktan dolayı derece elde edemediklerini belirten Yavuz, bu yarış dönüşünde iyi hazırlanarak Türkiye'deki yarışta ikinci olduklarını dile getirdi.

Yavuz, böylece Avrupa'da yarışmaya hak kazandıklarını anlatarak, "Londra'da düzenlenecek olan Shell Eco Marathon yarışında derece alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." diye konuştu.