Geliştirdikleri çip TÜBİTAK bünyesinde kurulan özel bir kurul tarafından değerlendirilen öğrenciler, ABD'nin Pittsburg kentinde düzenlenen Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı'nde (Intel-ISEF 2018) Türkiye'yi temsil etmek üzere seçildi.

İzmirli öğrenciler, Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen SciChallenge adlı bilim yarışmasında 28 ülke ve 438 proje arasında birinciliği elde etti.

Özel Ege Lisesi'nde eğitimlerini bu yıl tamamlayan Akdeniz ve Masoud, önceki yıl kanserin erken teşhisi üzerinde çalışma kapsamında, danışman hocalarıyla akciğer, meme ve prostat kanserini erken teşhis için "mikro akışkan çip" geliştirdi.

Genç "mucit"ler ile bir süre sohbet eden Rektör Budak, ardından onlara okulu gezdirdi. Öğrencilere tıp öğrencileri olduklarını simgeleyen beyaz önlüklerini giydiren Budak, akademik çalışmalar yapacakları "Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarları"nı tanıttı.

TÜBİTAK düzeyinde proje hazırlayıp uluslararası bir organizasyonda derece elde ettikleri için istedikleri bir üniversitenin tıp fakültesine sınavsız yerleşme hakkı kazanan Akdeniz ve Al Masoud'ın tercihi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi oldu.

Elde ettikleri başarının ardından projelerini daha da geliştirme kararı alan liseli ögrenciler, kendilerine tıp fakültesinde okuma hedefi koydu.

Öğrencilerin kanseri erken teşhisini sağlamak için geliştirdikleri çip, geçen hafta 81 ülkeden bin 800 projenin yer aldığı yarışmada biyomedikal mühendisliği dalında "dünyanın en iyi 3. projesi" olarak seçildi.

Mikroskop da örnek kan hücrelerini inceleme şansı bulan başarılı öğrenciler, laboratuvarların çalışmaları hakkında bilgi aldı.

- "Kanserle savaşımız devam edecek"

Berna Akdeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşıyla yaptıkları bilimsel çalışmayı daha da geliştirmek için aynı üniversite de tıp fakültesi eğitimi almaya karar verdiklerini söyledi.

Babasının da doktor olduğunu belirten Akdeniz, "Zaten yıllardır babamdan dolayı bu mesleği gözlüyordum. Aklımızda bir çok üniversite vardı ama Ege Üniversitesinin bize sağlayacağı ayrıcalıklardan dolayı tercihimiz bu yönde oldu." dedi.

Akdeniz, kayıt için üniversiteye geldiğinde çok heyecanlandığını, Rektör Budak'ın geliştirdikleri çip üzerinde çalışmayı sürdürmeleri için destek sözünün kendilerini çok mutlu ettiğini anlattı.

Kanser vakalarının toplumda her geçen gün artmaya devam ettiğini vurgulayan Akdeniz, "Hayalim yine kanserle savaşta rol almak. Hedefimiz, lisede yaptığımız çalışmaları üniversite seviyesine çıkararak hocalarımızla beraber daha da geliştirmek." dedi.