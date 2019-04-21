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Genç Muhafızlar ‘Hafızlık’ Türkiye finalinde yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 20:34 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Türkiye Finali" Karabük’ün Safranbolu ilçesinde gerçekleştirildi.Safranbolu Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen finale, Ankara, Aydın, Gaziantep, Kayseri, İstanbul, Düzce, Amasya, Isparta, Siirt, Erzurum, Bayburt, Adana, Bursa, Rize ve Manisa’dan 20 İmam Hatip ortaokul ve lise öğrencisi hafızlar katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Türkiye Finali" Karabük’ün Safranbolu ilçesinde gerçekleştirildi.
Safranbolu Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen finale, Ankara, Aydın, Gaziantep, Kayseri, İstanbul, Düzce, Amasya, Isparta, Siirt, Erzurum, Bayburt, Adana, Bursa, Rize ve Manisa’dan 20 İmam Hatip ortaokul ve lise öğrencisi hafızlar katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kırat Kurulu Başkanı hafız Osman Şahin, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ile çok sayıda daire müdürü, din görevlileri, öğrenciler ve veliler katıldı.
Programın açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, İmam Hatip okullarının Türkiye’de özgün varlığı ile devam ederek birbirinden güzel çalışmalara imza attıklarını söyledi. Yılmaz, son zamanlarda İmam Hatip okullarında program çeşitliliğini ortaya koyduklarını belirterek, “Şu an hem dil öğreten, hem de hafızlık eğitimi verilen, hem de sanat eğitimi verilen okullarımız var. Musiki programı, hat, spor gibi değişik programların yanı sıra yabancı dilde İspanyolca, Almanca, İngilizce ve Rusça ile beraber seneye Çince hazırlık sınıfı açıyoruz. Gelecekte İslam dünyasında bizi daha güçlü bir şekilde irtibat kurabileceğimiz bütün alanlarda insan yetiştirme gayretindeyiz. Hafızlık yetiştiren okullarımız örgün eğitimle birlikte 132 okulumuz var ve bunun 33’ü proje okulları. Bu okullarımızda 5. Sınıfta okul merkezli kurs destekli, 6. Sınıfta ise kurs merkezli okul destekli hafız yetiştirme programları uygulanıyor. Bu çerçevede şuan 15 bin öğrencimiz bu programa tabi. 34 yıldır devam eden bu yarışmada minik hafızlarla onların hafız abileri ile aynı yarışma ortamında farklı kategoride yarışacaklar” dedi.
AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ise, “İmam Hatip okullarının sayıları bir ara azalmaya doğru gidiyordu ama o bir azalış değil, bize bir ikazdı. Biz o dersi çıkardık, ibreti aldık, hadiseleri iyi okumaya çalıştık ve bugün iki kategoride çocuklarımızı izleyeceğiz. Buna şükretmemiz gerekiyor” dedi.
Konuşmaların ardından yarışmaya katılan 20 hafız, Osman Şahin, Ahmet Karalı, Fatih Okumuş, İlyas Yılmaztürk ve Kerim Öztürk’ten oluşan seçici kurul önünde Kur’an-ı Kerim’den ezbere sureler okudu. Yarışmada, ortaokul kategorisinde Ankara Yenimahalle Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Mustafa Can Ağırbaş birinci, Düzce Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Ortaokulu’ndan Hamza Öztaş ikinci, İstanbul Zeytinburnu Seyit Nizam Şehit Semih Balaban İmam Hatip Ortaokulu’ndan Eyüp Ensar Terzioğlu üçüncü oldu.
Lise kategorisinde ise Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Muhammed Odacıoğlu birinciliği, Rize Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Hüseyin Uçar ikinciliği, Adana Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Mustafa Al Hüseyin üçüncülüğü elde etti. Dereceye giren hafızlara çeşitli ödüller verildi.

Genç Muhafızlar ‘Hafızlık’ Türkiye finalinde yarıştı

Genç Muhafızlar ‘Hafızlık’ Türkiye finalinde yarıştı

Genç Muhafızlar ‘Hafızlık’ Türkiye finalinde yarıştı

Genç Muhafızlar ‘Hafızlık’ Türkiye finalinde yarıştı

Genç Muhafızlar ‘Hafızlık’ Türkiye finalinde yarıştı

Genç Muhafızlar ‘Hafızlık’ Türkiye finalinde yarıştı

Genç Muhafızlar ‘Hafızlık’ Türkiye finalinde yarıştı

Genç Muhafızlar ‘Hafızlık’ Türkiye finalinde yarıştı

Genç Muhafızlar ‘Hafızlık’ Türkiye finalinde yarıştı

Genç Muhafızlar ‘Hafızlık’ Türkiye finalinde yarıştı

Genç Muhafızlar ‘Hafızlık’ Türkiye finalinde yarıştı

Genç Muhafızlar ‘Hafızlık’ Türkiye finalinde yarıştı

Genç Muhafızlar ‘Hafızlık’ Türkiye finalinde yarıştı

Genç Muhafızlar ‘Hafızlık’ Türkiye finalinde yarıştı

Genç Muhafızlar ‘Hafızlık’ Türkiye finalinde yarıştı
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