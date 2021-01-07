HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Genç muhasebecinin sır ölümü

Genç muhasebecinin sır ölümü

07.01.2021 14:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Genç muhasebecinin sır ölümü

Gaziantep’te, ağabeyi ile birlikte yaşayan genç muhasebeci çamaşır ipine asılı halde ölü bulundu.Edinilen bilgilere göre, Şehitkamil ilçesine bağlı Özgürlük Mahallesinde ağabeyi ile birlikte yaşayan Yunus Emre Aydoğdu (24) kaldığı odanın tavanından çamaşır ipi ile asılmış halde bulundu.

Gaziantep’te, ağabeyi ile birlikte yaşayan genç muhasebeci çamaşır ipine asılı halde ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Şehitkamil ilçesine bağlı Özgürlük Mahallesinde ağabeyi ile birlikte yaşayan Yunus Emre Aydoğdu (24) kaldığı odanın tavanından çamaşır ipi ile asılmış halde bulundu. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Aydoğdu’nun öldüğünü belirlerken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Aydoğdu’nun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Genç muhasebecinin cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.
Öte yandan, çevresinde herkes tarafından sevilen bir kişiliğe sahip olduğu öğrenilen gencin bir süredir ruhsal bunalım yaşadığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu! Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu!
Pegasus duyurdu! O uygulama yeniden başladıPegasus duyurdu! O uygulama yeniden başladı
48 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 48?48 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 48?

En Çok Okunan Haberler

Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor!

Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs aşısı genelgesi

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs aşısı genelgesi

Bu sefer de Jenner'a özendi! Kucak pozu olay oldu

Bu sefer de Jenner'a özendi! Kucak pozu olay oldu

Yalnızca çizme giydi! Sansürsüz paylaşınca...

Yalnızca çizme giydi! Sansürsüz paylaşınca...

Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan açıklama

Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan açıklama

Biden resmen ABD başkanı oldu!

Biden resmen ABD başkanı oldu!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Diğer Haberler

Son dakika: Diyarbakır'da kuyumcuyu öldüren katil zanlıları yakalandı

Oğlu gözleri önünde öldürülmüştü! Yakalandılar

Pegasus kabin bagajı alımına yeniden başladı

Pegasus duyurdu! O uygulama yeniden başladı

Türk doktor tarihe geçti: Ölümcül çocuk hastalığına karşı kesin tedavi

Türk doktordan tarihi başarı! Ölümcül hastalığa çare buldu

Konya'da eğlence mekanına baskın! Çatıda yakalandılar

Konya'da eğlence mekanına baskın! Çatıda yakalandılar

İstanbul'da sahte plaka operasyonu

İstanbul'da sahte plaka operasyonu

Kırmızı Reishi mantarını Düzce Üniversitesi üretmeyi başardı

Şifa kaynağı! Kilosu 3 bin TL

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.