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Genç mühendis tavana asılı halde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 16:50 | Son Güncelleme

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHA Ataşehir'de genç bilgisayar mühendisi, gece gittiği arkadaşının evinde kemerle tavana asılı halde ölü bulundu.

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHA Ataşehir'de genç bilgisayar mühendisi, gece gittiği arkadaşının evinde kemerle tavana asılı halde ölü bulundu. Olay, saat 12.00 sıralarında Bakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi Kuzu Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Evin sahibi Ertuğ Gözeri, akşam misafir olarak kendisine gelen ve geceyi yalnız geçiren üniversiteden arkadaşı Batuhan Emir Çetinkaya(26)'yı, tavana kemerle asılmış halde buldu. Ertuğ Gözeri, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Batuhan Emir Çetinkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yeri inceleme ve savcı incelemesinin ardından Çetinkaya'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polis, Çetinkaya'nın arkadaşları ve yakın çevresinin ifadesine başvurdu. İfadeler kapsamında, Kanada'da yaşayan bilgisayar mühendisi Batuhan Emir Çetinkaya'nın, kız arkadaşının ailesi ile sorunlar yaşadığı ve ailenin çiftin birlikteliklerine izin vermediği anlaşıldı. Çetinkaya'nın bu nedenle bunalıma girerek intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor. Polis olayla ilgili çalışması sürüyor.

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