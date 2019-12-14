HABER

Genç mühendisler, insanların vücuduna göre anestezi dozunu ayarlayacak cihaz için çalışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 11:26 | Son Güncelleme

Kayseri’de 3 genç mühendis, anesteziye bağlı ölümlerin azalması için üzerinde çalıştıkları proje ile insanların vücut durumuna göre anestezi dozunu ayarlayacak cihaz üretmek için çaba sarf ediyor.Kayseri’de Sağlık Meslek Lisesi’nden Anestezi Teknisyeni olarak mezun olan ve Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3.

Kayseri’de 3 genç mühendis, anesteziye bağlı ölümlerin azalması için üzerinde çalıştıkları proje ile insanların vücut durumuna göre anestezi dozunu ayarlayacak cihaz üretmek için çaba sarf ediyor.
Kayseri’de Sağlık Meslek Lisesi’nden Anestezi Teknisyeni olarak mezun olan ve Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisi Melike Gense, sınıf arkadaşı Başak Çolak ve Elektrik Elektronik Mühendisi Muhammet Cemal Özbek ile birlikte bir proje geliştirmek için çalışmalara başladı. Erciyes Teknopark ile tanıştıktan sonra çalışmalarını hızlandıran genç mühendisler, insanların vücut durumuna göre anestezi dozunu ayarlayacak cihaz üretmek için kolları sıvadı. Çalışmalarını sürdüren mühendisler, dünyada daha önce yapılmamış olan bu cihazı üreterek, hem anestezi teknisyenlerinin hem de anestezi uzmanlarının işlerini kolaylaştırmak istiyor.
Projeleri hakkında bilgiler veren Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisi Melike Gense, “Bir proje için ekip toplamaya başladık ama nasıl ilerleyeceğimize dair bir fikrimiz yoktu. Sonrasında Erciyes Teknopark’a geldik. Bizim için ilk önce mentörlük desteği sağladılar. Ardından Benim İşim Girişim adında bir yarışma duyduk ve başvurduk. Erciyes Teknopark ve ORAN Kalkınma ajansı ile birlikte projemizi yürütmeye başladık. Bu 8 aylık bir süreçti. Bu süreç içerisinde fikrimizi olgunlaştırdık ve aşamalara böldük. Şuanda da mini bir model çıkarttık. Aynı zamanda da projemizin yazılım ve donanım kısmıyla ilgileniyoruz” ifadelerini kullandı.
Gense, “Projemizin amacı anestezi teknisyenlerinin ve uzmanlarının üzerindeki yükü azaltıp, aynı zamanda da ameliyathanedeki riskleri önlemek. Bunun için bir donanım ve yazılım uygulaması çıkarıyoruz. Bundan sonraki süreçte yazılım algoritmamızı geliştirip, yapay zekamızı da daha güvenli bir hale getirip piyasaya sürmeyi planlıyoruz. Yaklaşık 5 yıl sonra dünya çapında bir firma olmayı hedefliyoruz. Projemizle hastaların hem doktorlara hem de gelişen teknolojiye olan güvenleri artacak. Bu bir nevi robotik cerrahidir. Bu alanda henüz yapılmış bir çalışma ve ürün yok. Bizde burada ilklerden olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

PARTNER Aşık olduğu adamı görünce hayatının şokunu yaşadı! Aşık olduğu adamı görünce hayatının şokunu yaşadı!
Kaçak asansörü tamir ederken ölümden döndüKaçak asansörü tamir ederken ölümden döndü
Ecza deposunda yangınEcza deposunda yangın
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinin detayları belli oldu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinin detayları belli oldu!

Sabaha karşı korku dolu anlar! 500 iş yeri vardı...

Sabaha karşı korku dolu anlar! 500 iş yeri vardı...

İmamoğlu: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

İmamoğlu: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

İYİ Parti, asgari ücretin 2 bin 650 lira olmasını önerdi

İYİ Parti, asgari ücretin 2 bin 650 lira olmasını önerdi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak’ta ele geçirildi! Piyasa değeri 500 bin TL

Zonguldak’ta ele geçirildi! Piyasa değeri 500 bin TL

Kırşehir’de feci kaza: 3 ölü 1 yaralı

Feci kaza! 3 ölü 1 yaralı

Kars’ta tren kazası! Ölüler var

Feci kaza! Tren, otomobili biçti...

Hastanede doktora saldıran 2 kişi parmaklarını kırdı

Hastanede doktora saldıran 2 kişi parmaklarını kırdı

Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

Tarsus'ta 500 iş yerinin bulunduğu sebze ve meyve halinde yangın

Sabaha karşı korku dolu anlar! 500 iş yeri vardı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.