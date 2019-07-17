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Genç mühendislerin diploma sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 13:03 | Son Güncelleme

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi’nde mezuniyet coşkusu yaşandı.Törene BUÜ Rektörü Prof.

Genç mühendislerin diploma sevinci

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi’nde mezuniyet coşkusu yaşandı.
Törene BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. BUÜ Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz törende yaptığı konuşmada, mühendislik eğitimiyle ilgili söylenecek çok şeyin olduğunun altını çizdi. Türkiye’nin küresel kriz etkisiyle iktisadi hayatta sıkıntılı bir dönemden geçtiğini ancak tünelin sonunda ışığın göründüğünü vurgulayan Rektör Kılavuz; “Bu günlerde şunu aklınızdan çıkarmayın; bir musibet, bin nasihatten evladır. Bu musibet, bize kendi öz değerlerimize dönmek ihtiyacında olduğumuzu gösteriyor. Kendi yağımızda kavrulmak, bizim bizden başka dostumuz olmadığı bilincine vakıf olarak; sanayide, teknolojide, üretimde, iktisadi hayatta ve topyekûn gelişmelerde, kendimize dönmemiz, öz benliğimize dönmemiz ve öz güvenliğimizi kazanmamız gerektiğini ortaya koydu. Bunun semeresi özellikle son 5-6 yıldır devletin sanayi ve teknoloji politikalarında gözettiği hedefler, getirdiği uygulamalar, bilhassa vermiş olduğu destekler, gençlerimize yeni başarı hikâyeleri yazdırıyor. Bu gelişmeler bizleri inşallah hedeflediğimiz noktaya getirecektir” dedi.
BUÜ Mühendislik Fakültesi’nin, Türkiye’nin önde gelen mühendislik fakülteleri arasında yer aldığına işaret eden Ahmet Saim Kılavuz, mezun gençlerin sektöre atıldıkları zaman bu fakülteden mezun oldukları için kazançlı çıktıklarını belirtti. Günümüzde artık endüstri 4.0 kavramının uygulamaya sokulduğunun altını çizen Kılavuz; “Kısa bir süre sonra endüstri 5.0’ı konuşacağız. Gençlerimiz bu alanda bilgili ve çalışmaya da hevesli. Biz yöneticiler olarak, sanayicilerimizle birlikte bu gençlerimizin elinden tutmak zorundayız. Üniversite-Sanayi işbirliğini geliştirerek inşallah geleceğimizin teminatı olan gençlerimize en iyi eğitimi verecek ve onları yarınlara hazırlayacağız” diye konuştu.
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu ise konuşmasında, fakültenin aklın ve bilimin önderliğinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Velilere seslenen Dekan Etemoğlu, “Değerli velileri, çocuğu üniversitede okuyan bir baba olarak söylüyorum ki; ne mutlu sizlere. Sizler çok büyük bir alkışı hak ediyorsunuz. Dünyaya geldikleri andan itibaren üzerine titrediğiniz evlatlarınızın başarısı ile iftihar edebilirsiniz” şeklinde konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından derece yapan öğrencilere ve ailelerine plaketleri ve belgeleri takdim edildi. Törenin sonunda belgelerini alan öğrenciler hep birlikte kep fırlatma sevinci yaşadı.

Genç mühendislerin diploma sevinci

Genç mühendislerin diploma sevinci

Genç mühendislerin diploma sevinci

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