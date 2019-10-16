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Genç mühendislerin oyununa Amerikalı oyun firması talip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 10:51 | Son Güncelleme

Kayseri’de 3 bilgisayar mühendisliği öğrencisinin Erciyes Teknopark’la tanıştıktan sonra geliştirerek yerli ve milli imkanlarla tasarladığı ‘Multi Puzzle’ oyunu, Amerika’nın tanınmış oyun şirketlerinin dikkatini çekti.Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 3’üncü sınıf öğrencileri Mert Can Yüce, Enes Ateş ve Onur Özel, üniversiteye yerleştikten sonra Erciyes Teknopark Sera Kuluçka Merkezi ile tanıştı.

Genç mühendislerin oyununa Amerikalı oyun firması talip çıktı

Kayseri’de 3 bilgisayar mühendisliği öğrencisinin Erciyes Teknopark’la tanıştıktan sonra geliştirerek yerli ve milli imkanlarla tasarladığı ‘Multi Puzzle’ oyunu, Amerika’nın tanınmış oyun şirketlerinin dikkatini çekti.
Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 3’üncü sınıf öğrencileri Mert Can Yüce, Enes Ateş ve Onur Özel, üniversiteye yerleştikten sonra Erciyes Teknopark Sera Kuluçka Merkezi ile tanıştı. Burada mentörlerin yönlendirmesi ile oyun üzerine yoğunlaşan 3 kafadar, yerli ve milli imkanlar ile Multi Puzzle oyununu geliştirdi. Oyunun içerisinde yer alan fotoğrafları birleştirdikten sonra o fotoğrafla ilgili bilgilerinde yer aldığı oyun ile Hamdi Ulukaya girişiminde büyük başarı gösteren genç mühendisler, Erciyes Teknopark ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen Benim İşim Girişim Yarışmasını 2’inci oldu.
Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Mert Can Yüce, oyunla ilgili bilgiler vererek, “Bizim hikayemiz yaklaşık 3 yıl önce Erciyes Teknopark’ta başladı. Mentörlerimizin bize verdiği destek sayesinde Multi Puzzle oyun projesi ortaya çıktı. Biz klasik oyunlarda yaşadığımız reklam problemi ve dil problemleri yüzünden bu oyunu yapmayı seçtik. Çünkü bizim diğerlerinden farkımız dil problemimizin olmamasıdır. Diğer oyunlar kelime tabanlı olduğu için dil problemi yaşanıyor ve bütün dünya aynı anda oynayamıyor. Biz bunu görsele dökerek bütün dünyayı aynı anda oynatmayı planlıyoruz” dedi.
Enes Ateş de, “Hamdi Ulukaya girişimine büyük bir başarı göstererek 5 bin başvuru arasında ilk 24 girişimci arasında seçildik. New York’ta düzenlenen İş Fikri Hızlandırma Programına katıldık. Burada ulusal çapta tanınan bir mentörümüzle beraber işbirliği yürüttük. Bundan sonra ilerleyen süreçte ise Amerika’da tanınan ünlü bir yayıncı oyun firması bizimle iletişime geçti ve oyunumuzu Amerika’da tanıtmak istediklerini söylediler. Bununla ilgili olarak çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda Erciyes Teknopark ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen Benim İşim Girişim Yarışmasını 2’inci olarak kazandık” ifadelerini kullandı.
1 yıl içerisinde 1 milyon aktif kullanıcıya ulaşmak istediklerini dile getiren Onur Özel ise, “Tamamen yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz Multi Puzzle oyunumuzun şuanda prototipini tamamlamış bulunmaktayız. Oyunumuzu herkese açmak için yılsonuna kadar çalışmalarımızı devam ettireceğiz. 2020 yılında ise oyunumuzu yaymak için gerekli reklam çalışmalarını ve kurumsallaşma aşamalarını tamamlamayı düşünüyoruz. 1 yıl içerisinde de oyunumuzda 1 milyon aktif kullanıcıya ulaşmak istiyoruz. Biz Multi Puzzle ekibi olarak kullanıcılara keyifli vakitler geçirirken aynı zamanda bilgiler de edinmelerini istedik. Bunun için oyunda yer alan Puzzle bittiği zaman kullanıcılara Puzzle da yer alan resim ile ilgili bilgiler verdik. Mesela Erciyes Dağı’nın fotoğrafı çözüldüğünde dağ ile ilgili kişiye birkaç bilgi sunduk. Böylece insanların eğlenirken öğrenmesini de sağladık” diye konuştu.

Genç mühendislerin oyununa Amerikalı oyun firması talip çıktı

Genç mühendislerin oyununa Amerikalı oyun firması talip çıktı

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