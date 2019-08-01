Genç müzisyen otel odasında ölü bulundu

Marmaris’te Fırat Şallı isimli müzisyenin otel odasında cansız bedeni bulundu. Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmayan Şallı’nın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris’te bulunan eğlence mekanlarında gitar çalan Fırat Şallı İçmeler Mahallesi’nde bulunan apartta yatağında hareketsiz yatarken bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Şallı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerde genç müzisyenin vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadı. Ölümü şüpheli bulunan Şallı’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Şallı’nın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

