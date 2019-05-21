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Genç müzisyenin ölümüne neden olan sürücüye hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 16:44 | Son Güncelleme

İzmir'in Konak ilçesinde 24 Mart 2017'de aracıyla 16 yaşındaki Bora Aşçılar'a çarparak ölümüne neden olan ve kaza anında alkollü olduğu belirlenen sürücüye 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verildi - Sanığın ehliyetine ceza süresi kadar el konuldu

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi ve müzisyen Bora Aşçılar'a (16) aracıyla çarparak ölümüne neden tutuksuz sanık, 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 27. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Emrah K. katılmadı.

Taraf avukatları, ölen lise öğrencisinin babası Rıfat Osman ve annesi Hayal Aşçılar ile yakınları ise salonda hazır bulundu.

Hakim, İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) kusur durumuna ilişkin hazırladığı bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını söyledi.

Bunun üzerine söz alan baba Osman Aşçılar, bilirkişi raporunu kabul etmediklerini ifade etti.

Sürücünün olay günü makas attığını ileri süren Aşçılar, "Kendisi alkollü ve frene dahi basmamıştır. Kaza anında telefonuyla konuştuğu tespit edildi. Kazaya ilişkin ilk rapor veren bilirkişi, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilmiştir. Trafik bilirkişiliğinin gerektirdiği şekilde trafikte 5 yıl görev yapmamıştır. Alınan raporları yeterli görmüyoruz. Şikayetçiyim. Bilirkişinin yanlı tutumu yüzünden İTÜ ve Adli Tıp Kurumu da töhmet altında kalmıştır." diye konuştu.

Anne Hayal Aşçılar, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini ifade etti.

Sanığın ibretlik ceza almasını istediğini vurgulayan Aşçılar, "788 gündür Bora yanımızda yok. Bora, 103 promilli trafik canavarı tarafından öldürülmeyi hak etmiyor. Bu şahıs alkollü olarak araca biniyorsa, hız yapıyorsa ve makas atıyorsa bilinçli yapıyor demektir. Vereceğiniz kararla acımızı azaltmanızı istiyoruz." diye konuştu.

Müşteki avukatı Sinan Sürücü de kazaya ilişkin hazırlanan raporda önemli hususların değerlendirilmediğini ve sanığın olay anında fren yapmadığını savundu.

Sanığın aileye başsağlığı bile dilemediğine dikkati çeken Sürücü, "Kamu sağlığı ve suçun tekrarının önlenmesi için sanığa indirim uygulanmamasını ayrıca ehliyetinin 3 yıl süreyle geri alınmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Sanık avukatı ise müvekkilinin beraatini talep etti.

Hakim, sanığa önce "Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. 103 promil alkollü olduğu için 3 yıl 4 aya çıkartılan ceza, sanığın duruşmadaki hali göz önüne alınarak 2 yıl 9 ay 10 güne indirildi.

Sanığın ehliyetinin ceza süresi kadar geri alınmasına karar verildi.

- Olay

İzmir'in Konak ilçesinde 24 Mart 2017'de, gitar kursuna giden 16 yaşındaki lise öğrencisi Bora Aşçılar, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe Vapur İskelesi yakınında, yolun karşısına geçmeye çalışırken Mehmet Emrah K'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan sürücü Mehmet Emrah K'nin 103 promil alkollü olduğu ortaya çıkmıştı.

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