Genç müzisyenlere destek olacaklar

İSTANBUL, (DHA)-Yeni nesil müzisyenlerin adını duyurmak amacıyla hazırlanan video serisi Red Bull Music Warm Up, bu yıl da sesini duyurmak isteyen genç müzisyenlere destek olacağını duyurdu. Proje kapsamında biri üniversiteliler arasından seçilen dört genç müzisyen veya grup için birer video klip çekileceği belirtildi. Aynı zamanda aralarından biri, Red Bull’un dünyanın dört bir köşesine yayılan stüdyolarından birinde kayıt alma şansını yakalayacağı açıklandı.

Red Bull Music Warm Up’ta bu yıl yer alacak isimlerin; Janset, The Kites, TKO ile üniversiteliler arasından seçilen "Şort" olduğu ifade edildi. Müzisyenlerin klipleri ise çok yakında RedBull’un internet adresinden yayınlanacak. Red Bull Music Warm Up, son altı yıldır olduğu gibi bu yıl da yeni isimlere destek vereceğini açıkladı. İstedikleri bir şarkının müzik kliplerine kavuşacak dört müzisyen veya gruptan biri ise üniversiteliler arasından seçildi.

TAM DONANIMLI STÜDYODA KAYIT HAKKI

Bugüne kadar Yüzyüzeyken Konuşuruz, Nilipek., Bubituzak, Nova Norda, The Away Days, İdil Meşe, Al'York, Ethnique Punch, Affet Robot gibi birçok ismin yer aldığı Red Bull Music Warm Up kapsamında; her yıl seçilen müzisyenler ya da müzik gruplarından birisi Red Bull’un dünyanın çeşitli noktalarında konumlanan tam donanımlı stüdyolarında kayıt alma şansı da yakalıyor. Gelecek vaat eden dört müzisyenin Red Bull Music Warm Up yolculuğunu ve onların kliplerini çok yakında RedBul internet adresinden takip edileceği kaydedildi. Red Bull Music Warm Up’ta yer alarak yakında video klipleri yayınlanacak sanatçılar hakkında şu bilgiler paylaşıldı: