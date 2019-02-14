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Genç öğretmen eski erkek arkadaşı tarafından kaçırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 20:28 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 2 gün önce eski erkek arkadaşı ve beraberindeki kişiler tarafından kaçırılan öğretmen Tuğba S.

GEBZE(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 2 gün önce eski erkek arkadaşı ve beraberindeki kişiler tarafından kaçırılan öğretmen Tuğba S. (28), Zonguldak'ta polisin düzenlediği operasyonla kurtarılarak ailesine kavuştu. 2 şüphelinin serbest bırakıldığı kaçırılma olayı ile ilgili aralarında eski erkek arkadaşının da bulunduğu 3 kişi ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Gebze’de 12 Şubat sabahı saat 08.30’da görev yaptığı Çayırova ilçesindeki Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'ne giden öğretmen-eğitmen Tuğba S.'den (28) bir daha haber alınamadı. Telefonla irtibat kurulamayan ve akşam da eve dönmeyen genç öğretmenin ailesi, polise başvurarak kızlarının kaçırılmış olmasındaın endişe ettiğini bildirdi. Ailenin, kızlarının eski erkek arkadaşı tarafından rahatsız edildiği yönünde verdiği bilgi üzerine polis soruşturma başlattı. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri MOBESE ve güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına aldı. Yapılan çalışmadan genç kızın siyah renkte bir otomobile zorla bindirildiği tesbit edildi.
Soruşturma kapsamında birçok kişinin ifadesine başvuran polis, Tuğba S.'nin kaçırıldıktan sonra Zonguldak'ın Kilimli ilçesine götürüldüğünü tesbit etti. Bunun üzerine Zonguldak polisi ile temasa geçildi. Genç kızın Kilimli'de tutulduğu eve yapılan baskınla Tuğba S., kurtarıldı. Aralarında genç kızın erkek arkadaşı M.T. ile birlikte Ş.L. ve Y.T., V.C. ve G.Y. yakalandı.
Tuğba S., ailesine kavuşurken 5 şüpheli ise Gebze'ye getirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından V.C. Savcılık tarafından, G.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar. tutuklan talebiyle mahkemeye sevk edilen M.T., Ş.L. ve Y.T.'nin ise sorgulamalarının devam ettiği öğrenildi.

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