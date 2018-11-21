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Genç öğretmen kansere yenik düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 22:37 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesindeki Çamlıtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen olan Ezgin Elgin (26), lösemi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Genç öğretmen kansere yenik düştü

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesindeki Çamlıtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen olan Ezgin Elgin (26), lösemi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Çamlıtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okul öncesi öğretmeni olarak görev yapan Ezgi Elgin, bir süredir lösemi nedeniyle Ankara'da bulunan bir hastanede tedavi görüyordu. 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne 3 gün kala Ezgi öğretmenden kötü haber geldi. Ezgi Elgin, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ezgi öğretmenin ölüm haberini alan yakınla ve öğrencileri büyük üzüntü yaşadı. Ezgi öğretmen yarın Ankara Karşıyaka Camii’nde öğle namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Genç öğretmen kansere yenik düştü

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