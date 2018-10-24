Genç öğretmenden vefa örneği

Mehmet DOĞANER ERDEMLİ(Mersin), (DHA) MERSİN'in Erdemli ilçesinde 6 yıl önce ailesinin maddi durumunun olmaması nedeni ile Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun sağladığı imkanla dershaneye giderek, hayali olan öğretmenliğe başlayan Zeliha Gül, aldığı ilk maaşın ardından gerçekleştirdiği ziyaretle büyük bir vefa örneği sergiledi. 2012 yılında Lise son sınıfı giden Zeliha Gül üniversiteye girip öğretmen olmasında en büyük pay sahibi olan Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'ya teşekkür ziyaretinde bulundu. Zeliha aldığı ilk maaşla hediyeler alarak hayatının en büyük dönüm noktasında yardımcı olan Başkan Tollu'ya teşekkür ederken şunları söyledi Bundan 6 yıl önce lise son sınıfta okurken dershaneye giderek üniversite okumak istediğimi aileme söyledim. Babam esnaftı ve işleri iyi gitmiyordu, dershaneye gönderemeyeceğini söyledi. Ablamda Belediye başkanımızdan yardım isteyebileceğimiz fikrini ortaya attı. Böylece Başkanımız Mükerrem Tollu?yu ziyaret ettik. Başkanımızda ?Ben seni dershaneye göndereceğim ama başarılı olmanı istiyorum? dedi. Bende başkanımıza başaracağımı söyledim. Gerçekten de o yıl girdiğim üniversite sınavından başarı ile çıkarak istediğim sınıf öğretmenliği bölümünü kazandım. Eğitim süresince 5 yıl boyunca hem okulun hem de birçok sivil toplum örgütü ile çalıştım. Gençler ve çocuklarla ilgili bu çalışmalarda bulundum. En sonunda kendi memleketime geldim. Şu anda özel bir okulda sınıf öğretmenliği yapıyorum. İlk maaşımla aldığım hediyelerle başkanımıza teşekkür etmek istedim. Benim hayatımı değiştirdiği, eğitime sağladığı katkılardan dolayı Başkanımız Mükerrem Tollu'ya teşekkür ediyorum. Başkan Tollu da ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek, Kişisel olarak kendi imkanlarımızla Zeliha Gül kızımızı o zamanlar dershaneye gönderdik. Bu yöndeki talepleri de göz önüne alarak bir proje gerçekleştirdik. Belediyemiz bünyesinde başarılı olan yavrularımıza yönelik bir dershane modeli gerçekleştirerek binlerce öğrencimize ücretsiz bu imkanı sunduk. Özellikle kız çocuklarımızı okutmalıyız. Bu fikirden hareketle kız öğrencilerimizin okuması konusunda çok daha hassas davranıyoruz. Ben bizim insanımızın inandıktan ve istedikten sonra her şeyi başaracağına inanıyorum. Zeliha öğretmenimizle gurur duyuyor ve başarılarının devamını diliyorum dedi.



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