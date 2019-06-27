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Genç öğretmeni öldürdü, annesini ve kardeşini ağır yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 22:21 | Son Güncelleme

Konya’da komşu kızına platonik aşk yaşayan bir kişi, konuşmak için gittiği evde aşık olduğu iddia edilen 25 yaşındaki genç öğretmeni tabancayla öldürdü, annesini ve kardeşini ise ağır yaraladı.

Konya’da komşu kızına platonik aşk yaşayan bir kişi, konuşmak için gittiği evde aşık olduğu iddia edilen 25 yaşındaki genç öğretmeni tabancayla öldürdü, annesini ve kardeşini ise ağır yaraladı. Olay sonrası şüpheli şahıs karakola giderek teslim oldu.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Revan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın ikinci katında oturan Muzaffer C. (53) aynı apartmanda oturan yeni öğretmen olduğu öğrenilen Şeyma Sarı’ya (25) bir süredir mesaj atarak kendisinden hoşlandığını söyledi. Bu duruma karşı çıkan Şeyma Sarı, kendisini rahatsız etmemesini söyledi. Akşam saatlerinde konuşmak için Şeyma Sarı’nın evine giden şüpheli Muzaffer C., Şeyma Sarı’nın annesi Hacer S.(51) ile tartışmaya başladı. Hacer S.’nin şüpheli Muzaffer C.’ye evlerinden gitmesini ve kendilerini bir daha rahatsız etmemesini söylemesi üzerine Muzaffer C., Hacer S.’yi kafasından, odasında yatan Şeyma Sarı’yı kalbinden ve kardeşi Tuğba S.’yi (18) ise kalbine ateş ederek olay yerinden kaçtı. Komşuların silah sesi üzerine ihbarda bulunmasının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ve eve giren ekipler, anne Hacer S., Tuğba S. ve Şeyma Sarı’yı kanlar içinde buldu. Yaralılara ilk yapılan müdahalede Şeyma Sarı’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, diğer yaralılar olay yerinden ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan yaralıların ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan, şüpheli Muzaffer C., suç aleti tabancayla birlikte karakola giderek teslim oldu. Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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