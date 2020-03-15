Genç Parti kurultaya hazırlanıyor! Cem Uzan siyasete geri mi dönüyor?

Kurulduğu yıl girdiği 3 Kasım 2002 seçimlerinde yüzde 7,25 oranında oy alan Genç Parti, yeniden dönüşe hazırlanıyor. Hakkında açılan davalar ve sahibi olduğu şirketler ile medya kuruluşlarına el koyulduğu için Fransa’da yaşayan Cem Uzan, “yeniden yargılanma hakkı” için yasal başvurularını yapmıştı.

GENÇ PARTİ GENEL KURUL'A HAZIRLANIYOR

Yeniçağ Gazetesi yazarı Orhan Uğurluoğlu’nun duyurduğuna göre, Genç Parti, 50 ilde ve bu illerin 300 ilçesinde teşkilatlarını kurarak seçime girme hakkını kazanmak için 21 Mart cumartesi günü Ankara’da Green Park otelde saat 13.00’de Genel Kurul toplantısını yapacak.

CEM UZAN FRANSA'DAN BAĞLANACAK

Genel kurula canlı yayın ile bağlanacak olan Cem Uzan’ın, yaklaşık 30-40 dakika süren bir konuşma yaparak yıllar sonra kurucusu olduğu Genç Parti aracılığıyla yeniden siyasi bir konuşma yapacağı bilgisini veren Uğurluoğlu, Uzan’ın çok çarpıcı siyasi açıklamalar yapacağını ve Genç Parti ile siyaset sahnesinde aktif bir rol üsteleneceğini de vurguladı.

Toplantıda, Genel Başkan ve yetkili kurulların da seçiminin yapılacağı bilgisi verildi.

