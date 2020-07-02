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Genç Parti'nin yeni genel başkanı Murat Hakan Uzan oldu (Murat Hakan Uzan kimdir?)

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2020 15:19 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Genç Parti'nin yeni genel başkanı Cem Uzan'ın kardeşi Murat Hakan Uzan oldu.

Genç Parti'nin yeni genel başkanı Murat Hakan Uzan oldu (Murat Hakan Uzan kimdir?)

Genç Parti'nin 5. Olağan Kongresi yapıldı. Partinin kurucu genel başkanı olan ve 10 yıldır Fransa'da yaşayan Cem Uzan kongreye telekonferansla katılırken, kardeşi Murat Hakan Uzan yeni genel başkan oldu.

MURAT HAKAN UZAN KİMDİR?

Murat Hakan Uzan, 1967 Adapazarı, Sakarya’da Doğdu. Ünlü iş adamı, bir dönem Türkiye'nin zengin ailelerinden biri olan Uzan Ailesinin fertlerinden ve bir dönemin zengin kişilerinden biridir. Star Medya Grubu, Kral TV ve Telsim GSM Operatörünün eski sahiplerinden biri ve Cem Uzan'ın kardeşidir.

2003 Yılında TMSF'nin İmar Bankasından kaynaklanan borçlar ve yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla Uzanların tüm malvarlığına el koymasıyla Babası Kemal Uzan'la birlikte haklarında yakalanma emri verilmiştir.

MURAT HAKAN IZAN KİMDİR

Hakan Uzan, 2003 yılında malvarlıklarına el konulana kadar Star Medya Grubunun, Kral TV, Telsim, Türkiye İmar Bankası ve Adabank bunun yanında ÇEAŞ, Kepez Elektrik Dağıtım gibi kuruluşların, Babası Kemal Uzan ve Ağabeyi Cem Uzan ile birlikte patronlarından biri olarak iş yaşamına devam etmiştir.

Hakan Uzan 1998 yılında şarkıcı Yeşim Salkım ile evlenmiş ve 2001 yılında boşanmışlardır. İkinci evliliğini ise 2002 yılında sunucu Özlem Kızılkaya ile yapmış ve bu evliliğinden Ata Kemal Muhammed Uzan isminde erkek çocuğu olmuştur.

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