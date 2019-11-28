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Genç Parti'den Cem Uzan açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 17:47 | Son Güncelleme

  GENÇ Parti sözcüsü ve hukuk müşaviri  Metin Altmışkara, Fransa'da yaşayan iş adamı ve Genç Parti'nin Eski Genel Başkanı Cem Uzan’ın, Türkiye’ye geri dönmesiyle ilgili hukuki süreci başlattıklarını söyeldi.

Genç Parti'den Cem Uzan açıklaması

Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK//İSTANBUL, (DHA) GENÇ Parti sözcüsü ve hukuk müşaviri Metin Altmışkara, Fransa'da yaşayan iş adamı ve Genç Parti'nin Eski Genel Başkanı Cem Uzan’ın, Türkiye’ye geri dönmesiyle ilgili hukuki süreci başlattıklarını söyeldi. Altmışkara, yargılamaların yenilenmesi için ilgili mahkemelere başvurduklarını ifade ederek, yargılama süreci biter bitmez Uzan'ın Türkiye'ye döneceğini söyledi.

Altmışkara, düzenlediği basın toplantısında, "Uzan yargılamalarına katılan 4 dosyadaki 26 Hakimin 16’sı FETÖ’cüdür ve mahkum olmuşlardır. Meslekten ihraç edilmiş, ve FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatı/iltisakı nedeniyle firardadırlar" dedi

YENİDEN YARGILAMA BAŞVURULARI YAPILDI

Cem Uzan'ın Türkiye'ye dönüşü ile ilgili hukuki sürecin Genç Parti tarafından başlatıldığını vurgulayan Altmışkara, şöyle devam etti:

"Bu durumda Cem Uzan’a karşı verilen onama kararları ve mahkumiyetleri yargılamanın yenilenmesi şartlarından olan görev suçunu oluşturmaktadır. Yapılan yargılamalar sonucunda iki kez takipsizlik kararı verilmesi, yargılama öncesi ve sırasında alınan raporların bazıları lehte, bazılarının aleyhte olması karşısında uzlaştırıcı, çelişkileri giderici raporlar alınmadan hüküm tesis edilmesi Ceza Mahkemesi Kanunu anlamında yargılanmanın yenilenmesi nedeni olarak yeni olay ve yeni deliller olarak müracaat sebebi yapılmıştır. Yargılamaya katılan hakimlerin görev suçu işlemeleri karşısında nesnel ve öznel tarafsızlıklarını yitirdiği kanaatindeyiz. Bu bağlamda yeniden yargılama başvuruları ilgili mahkemeye yapılmıştır. Genç Parti Başkanı Cem Uzan’ın Türkiye’ye dönüşü ile ilgili hukuki süreci başlatmış ve 27.11.2019 tarihinde Pamukova Sulh Ceza, Pamukova Asliye Ceza, İstanbul 7. Ağır Ceza ve İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemelerine yargılamaların yenilenmesi talepli müracaatlarda bulunulmuştur."

(FOTOĞRAF)

Genç Parti'den Cem Uzan açıklaması

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