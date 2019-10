Genç piyanist Hakan Başar ilk albümünü müzikseverlerle buluşturdu

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin en genç caz piyanisti Hakan Başar, çıkardığı "On Top of the Roof" adlı albümünü müzikseverlerle buluşturdu.

İlk albümünün tanıtım konserini öğrenim gördüğü Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde veren 15 yaşındaki piyanist, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caz sanatıyla henüz 3,4 yaşlarındayken babası Fahrettin Hakan Başar'ın CD'lerini dinleyerek tanıştığını söyledi.

Genç müzisyen, 8 yaşındayken de piyano çalmaya başladığını dile getirerek, "On Top of the Roof'un ilk kaydını 14 yaşındayken yaptım. Aslında ilk olarak bu kayıt bir albüme dönüşmeyecekti. Daha sonra öğrenmek için yaptığım bu kayıtlar bir albüm haline geldi." dedi.

- "Caz müziği özgürlüğü ifade ediyor"

Albüme hazırlanırken keyifli bir süreç geçirdiğini anlatan Hakan Başar, şunları söyledi:

"Bu süreçte müziğimi ilerlettim diyebilirim. Albümün çıkış sürecindeki en önemli nokta bence bu. Ayrıca Ferit Odman, İmer Demirer, Halil Çağlar Serin ve Kağan Yıldız gibi çok değerli isimlerle birlikte çalıştım. Onlarla aynı ortamda olabilmek bile benim için çok güzel bir şeydi ve apayrı bir sihri vardı."