Genç piyanist Hakan Başar ilk albümünü müzikseverlerle buluşturdu

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin en genç caz piyanisti Hakan Başar, çıkardığı "On Top of the Roof" adlı albümünü müzikseverlerle buluşturdu. İlk albümünün tanıtım konserini öğrenim gördüğü Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde veren 15 yaşındaki piyanist, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caz sanatıyla henüz 3,4 yaşlarındayken babası Fahrettin Hakan Başar'ın CD'lerini dinleyerek tanıştığını söyledi. Genç müzisyen, 8 yaşındayken de piyano çalmaya başladığını dile getirerek, "On Top of the Roof'un ilk kaydını 14 yaşındayken yaptım. Aslında ilk olarak bu kayıt bir albüme dönüşmeyecekti. Daha sonra öğrenmek için yaptığım bu kayıtlar bir albüm haline geldi." dedi. - "Caz müziği özgürlüğü ifade ediyor" Albüme hazırlanırken keyifli bir süreç geçirdiğini anlatan Hakan Başar, şunları söyledi: "Bu süreçte müziğimi ilerlettim diyebilirim. Albümün çıkış sürecindeki en önemli nokta bence bu. Ayrıca Ferit Odman, İmer Demirer, Halil Çağlar Serin ve Kağan Yıldız gibi çok değerli isimlerle birlikte çalıştım. Onlarla aynı ortamda olabilmek bile benim için çok güzel bir şeydi ve apayrı bir sihri vardı."

Başar, Michel Petrucciani, Oscar Peterson ve Bill Evans gibi bir piyanist olma ideali taşıdığını da aktararak, "İleride caz müziğimi daha da ilerletip, Uluslararası Montreal Caz Festivali ya da Viyana Caz Festivali gibi festivallere çalarak, buralarda ülkemi temsil etmek istiyorum. Daha önce de 13, 14 yaşındayken Türkiye'deki önemli caz festivallerine katılmışım." diye konuştu. Cazın kendisi için özgürlüğü ifade ettiğine işaret eden genç müzisyen, "Hayatımda en değer verdiğim şeylerden biridir özgürlük. Bu yüzden de caz müziğini çok seviyorum. Gerçekten caz içerisinde sound çok farklı. Hiçbir müzik tarzına benzemiyor. " değerlendirmesinde bulundu. - "Her çalışında başka bir üst noktaya çıktı" Konserde, müzik yapımcısı İzzet Öz de bir konuşma yaparak, yaklaşık 3 yıldır Hakan Başar'a destek verdiğini belirterek, "Her seferinde kendini aştığına şahit oldum. Her çalışında başka bir üst noktaya çıktı. Albümde çok güzel hikayelerle ortaya çıktı. Bu dönemde Hakan, birçok isimle tanıştı ama bana göre en önemlisi Chick Corea oldu. Henüz konuşmadan direk konser öncesi birlikte çalmaya başlamışlardı." ifadelerini kullandı.

Öz, Hakan Başar'ın Ankara, İzmir ve İstanbul'daki birçok önemli festivalde yer aldığını anımsatarak, şunları kaydetti: "Bu festivallerde kendi triosu ile yaptığı çalışmalarla da kendini geliştirmiş oldu. Biz de artık dayanamadık, babasıyla birlikte stüdyoya girip, kayıt yapılmasını istedik ve Babajim Stüdyoları bize kapılarını açtı. Stüdyoda birbirinden değerli müzisyenlerle çalışma imkanı bulduk. Çok önemli bir plak yapımcısı Martin Hummel'ın desteğiyle albüm Ubuntu Music'ten çıktı. Türkiye'de de Yeşim Akan, Ekinoks Müzik ile albümün dağıtımını üstlendi." Yaklaşık 1 saat süren albümün lansman konserinde Hakan Başar'a bas gitarda Halil Çağlar Serin, davulda ise Ferit Odman eşlik etti. - Albüm hakkında Yaklaşık 1 yıl içerisinde kayıtları tamamlanan "On Top of the Roof" adlı albümde başta Ferit Odman olmak üzere Halil Çağlar Serin, Kağan Yıldız, İmer Demirer gibi isimlerin yanı sıra, "Star Eyes" adlı parçada genç piyanistin caz gitaristi babası Fahrettin Hakan Başar yer aldı. Spotify, Apple Music, iTunes Store, Deezer, Amazon, Amazon Music, YouTube ve Tidal dijital platformlarından da indirilebilecek olan albüm, bugünden itibaren tüm müzik marketlerinde yerini alacak.