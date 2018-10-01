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Genç piyanist Utku Asan Almanya yolcusu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 11:35 | Son Güncelleme

ULUSLARARASI yarışmalardaki başarılı performanslarıyla adını dünyaya duyuran ve müzik eğitimini tamamlamak için Almanya’ya gitmeye hazırlanan genç piyanist Utku Asan, Maltepeli sanatseverlere unutulmaz bir resital verdi.

Genç piyanist Utku Asan Almanya yolcusu

İSTANBUL,(DHA)- ULUSLARARASI yarışmalardaki başarılı performanslarıyla adını dünyaya duyuran ve müzik eğitimini tamamlamak için Almanya’ya gitmeye hazırlanan genç piyanist Utku Asan, Maltepeli sanatseverlere unutulmaz bir resital verdi.

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konserde 19 yaşındaki genç yetenek Utku Asan'ı izleyenler arasında yer alan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Utku kardeşim henüz hayatının baharında ve piyanoyla çok küçük yaşta tanışarak yeteneğini keşfetmiş. Burada Utku’yu sanata yönlendiren ailesini de kutlamak istiyorum. Keşke her aile bu kadar bilinçli olabilse. Uluslararası yarışmalarda Maltepemizin adını dünyaya duyuran Utku kardeşimle gurur duyuyorum. Utku eğitimini tamamlamak için Almanya’ya gidecek. Burada, Prof. Dr. Türkan Saylan gibi ömrünü çocukların çağdaş bir eğitim alarak büyümesine adayan bir ismin adını taşıyan kültür merkezimizde, Utku’ya destek olmak için buluştuk. O genç yaşında sadece bizlerin ve Maltepe’nin değil, tüm Türkiye’nin gururu ve umudu oldu. Yolu açık olsun” diye konuştu.

PİYANO İLE 7 YAŞINDA TANIŞTI

7 yaşında piyano ile tanışarak yeteneğini keşfeden Asan, ilk resitalini 2012’de Maltepe Üniversitesi’nde verdi. Orkestra ile solist olarak ilk konserini ise seçmeleri kazanarak 2013’te Robert Kolej’de verdi. Bu konserde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Genç Orkestra ile birlikte çaldı. Bugüne kadar; Gümüşlük Piyano Festivali "İdil Biret ile Genç Yetenekler Konseri", İş Sanat Parlayan Yıldızlar Konseri, Antalya Piyano Festivali "Kamuran Gündemir anısına Genç Yıldızlar konseri", Akbank Sanat Piyano Günleri gibi organizasyonlarda yer alan Asan, Oxford, Ankara (CSO), Antalya, Bodrum ve İstanbul gibi şehirlerde resital ve konserler verdi. 2016’da düzenlenen Bursa Nilüfer Uluslararası Piyano Yarışması’nda ikinci olan Asan, 2017’de Almanya’da düzenlenen ‘’Musical Fireworks’’ piyano yarışmasına davet edildi ve ikinci ödülünü kazandı.

EĞİTİM İÇİN ALMANYA’YA GİDECEK

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı’nda Prof. Ece Demirci’den eğitim alan Asan, eğitimini tamamlamak için ise Almanya’daki Frankfurt Müzik Yüksekokulu'na gidecek. Burada Prof. Alexej Gorlatch’ın sınıfında eğitimine devam edecek olan genç piyaniste, Hüseyin Sermet, İdil Biret, Gülsin Onay, Lilya Zilberstein, Denis Kozukhin, Herbert Schuch, Muza Rubackyte, Johan Schmidt gibi önde gelen piyanistler de referans oldu.

“UTKU ASAN ÇOK YETENEKLİ GENÇ BİR PİYANİSTİMİZ”

Ünlü piyanist İdil Biret Asan'ı, "çok yetenekli genç bir piyanistimiz" diye değerlendirirken genç sanatçı için şunları söyledi:

“Utku Asan, müziğin problemlerini hızla kavrayıp, bunları çözebilecek zekaya sahip çok yetenekli genç bir piyanistimizdir. Yorumlarındaki form anlayışı ve doğal farklılık en etkili özelliklerindendir”

(FOTOĞRAFLI)

Genç piyanist Utku Asan Almanya yolcusuGenç piyanist Utku Asan Almanya yolcusuGenç piyanist Utku Asan Almanya yolcusu

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