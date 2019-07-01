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Genç piyanistten bir başarı daha

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 17:09 | Son Güncelleme

Müzik yeteneği 4 yaşında keşfedilen Nehir Özzengin, İtalya'daki uluslararası piyano yarışmasında birinci oldu - Özzengin: - "Anne ve babası tarafından desteklenen her çocuğun mutlaka her alanda çok başarılı olacağına inanıyorum"

İZMİR (AA) - Müzik yeteneği 4 yaşında keşfedilen Nehir Özzengin, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Nicola Di Stefano Piyano Yarışması'nda birinciliği kazandı.

Yaşar Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi öğrencisi Özzengin, müzik çalışmalarını 10 yıldır aralıksız sürdürüyor.

Özzengin, İtalya'nın Puglia bölgesinde düzenlenen Uluslararası Nicola Di Stefano Piyano Yarışması'nda kendi kategorisinde birinciliği elde etti.

İzmirli genç yetenek, böylece İtalya'nın önemli müzik festivallerinden Ars Nova Müzik Festivali'nde konser verme hakkını da elde etmiş oldu.

Son iki yılda 6 uluslararası başarıya imza atan Özzengin, geçen sene İtalya'daki 26. Uluslararası Cortemilia Piyano Yarışması'nda birincilik, Uluslararası Mozart Academy Piyano Yarışması'nda ikincilik ve üçüncülük, Uluslararası Cesar Frank ile Uluslararası Ischia piyano yarışmalarında ikincilik elde etti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen 14 yaşındaki Özzengin, müziğin her zaman hayatında yer almasını istediğini belirtti.

Yarışmalarda ülkesini en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediğini vurgulayan Özzengin, şunları kaydetti:

"Anne ve babası tarafından desteklenen her çocuğun mutlaka her alanda çok başarılı olacağına inanıyorum. Hikayemi örnek alan pek çok kız çocuğunun bana ulaşma gayreti ise ayrıca mutluluk verici. Umarım ödüllerim tüm kız çocuklarına ilham olmaya devam eder."

Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Sanat Programları Koordinatörü Seçil Saykan ise Özzengin'in çalışma azmi ve disipliniyle her yıl başarılarına yenisini eklediğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
birinci piyano yarışma

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