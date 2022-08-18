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  4. Genç polis memuru ile babası arasında 'masaj salonu' tartışması! Kurşun yağdırdı

Genç polis memuru ile babası arasında 'masaj salonu' tartışması! Kurşun yağdırdı

18.08.2022 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir'de genç bir polis memuru dehşet saçtı. Masaj salonu işlettiği gerekçesiyle tartışma yaşadığı babasına kurşun yağdıran polis, kayıplara karıştı. Oğlunun silahından çıkan 5 kurşunla yaralanan baba ise yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

Genç polis memuru ile babası arasında 'masaj salonu' tartışması! Kurşun yağdırdı

Korkunç olay, dün saat 13.50 sıralarında Ataşehir’de meydana geldi. İddiaya göre, Emre U. isimli genç polis, masaj salonu işlettiği gerekçesiyle tartışma yaşadığı babasına ait işletmeye geldi. Baba ile oğul arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

BABASINA 5 EL ATEŞ ETTİ

Tartışmanın büyümesiyle oğul Emre U. yanında getirdiği silahla babası Hilmi U.’ya 5 el ateş açtı. Şüpheli şahıs olay yerine geldiği araçla hızla uzaklaşırken baba ise kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken, sağlık ekipleriyse yaralı babayı hastaneye kaldırdı.

Öte yandan şüpheli şahsın olay yerine geldiği ve aracını bırakarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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OĞLUNDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonrası şüpheli şahsa ait araç olay yerine yakın bir noktada terk edilmiş olarak bulundu. Hilmi U.’nun ifadesinde "Aramızda geçmişten gelen bir husumet yoktur ama bu masaj salonu konusunda tartışmalarımız oldu. Bu olaydan dolayı oğlumdan şikayetçi değilim. Bu olay tamamen benim alkollü olmam ve küfür etmem nedeniyle meydana gelmiştir" dediği öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı.

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“KAPIYI AÇTIĞIMDA YERDE KAN VE SİLAH VARDI”

Yaşanan olaya ilişkin konuşan vatandaş Mustafa Girgin, "Kapının açılması gerekiyormuş. Çilingir olarak geldim. Kapıyı açtığımda yerde kan ve silah vardı. İş yerini basıp adamı yaralamış. Sonra kaçmış" diye konuştu. (İHA)

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Genç polis, babasına kurşun yağdırdı! Masaj salonu...Genç polis, babasına kurşun yağdırdı! Masaj salonu...
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Anahtar Kelimeler:
Polis memuru silahlı saldırı
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