Genç ‘robot takımı’ çocuklarla buluştu

İSTANBUL, (DHA) ADNAN Menderes Anadolu Lisesi öğrencileri tasarımlarını kendilerinin yaptığı ve dünya çapında ödül aldıkları robotlarıyla hastanedeki çocuk servisinde kalan hastaları ziyaret ederek onları eğlendirdi. İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir’de gerçekleşen etkinlikte konuşan robot takımındaki öğrencilerden Mete Kalkan, etkinlikte robot tasarlama konusunda çocukları da heveslendirerek aralarına kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

"ÇOCUKLARI HEVESLENDİRİP GELECEĞİN MÜHENDİSLERİNİ YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Adnan Menderes Anadolu Lisesi öğrencisi ve Amal Hawks robot takımının da üyesi olan 15 yaşındaki Mete Kalkan, First Robotics Competititon (FRC) olarak bilinen ve dünya çapında liseler arası düzenlenen yarışmada ödül kazandıklarını belirtti. Kalkan, 18 kişilik bir robot takımı olduklarını ve her sene FRC yarışmasına katıldıklarını ifade ederek şunları söyledi: "2019 yılında FRC yarışmasına katıldık ve orada Inspiration Award (İlham Veren Ödül) kazandık. Daha sonra da Mersin ve Ankara'da gerçekleşen 2 yarışmaya katıldık. Mersin'de çeyrek finale kaldık ve Ankara'da da yarı finallere çıktık. Bugün de gençlere bilimi, teknolojiyi, matematiği ve mühendisliği içinde barındıran programlar sunarak onları geleceğin yaratıcı liderleri olarak yetiştirmeyi amaçlayan FIRST Vakfı’nın temsilcileri olarak buradayız. Çocukları bu konularda heveslendirip geleceğin mühendislerini yetiştirmek istiyoruz. Onlara bir robotun ne kadar güzel ve ne kadar eğlenceli bir icat olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Bu şekilde onları hem heveslendirmek hem de aramıza katmak istiyoruz."