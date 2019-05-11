"Genç Sanat: 5. Güncel Sanat Proje Yarışması" sonuçlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Milli Mücadele’nin yüzüncü yılına ithaf edilen "Genç Sanat: 5. Güncel Sanat Proje Yarışması"nın ödülleri sahiplerini buldu. Yarışmada ödül alan sanatçılara toplam 147 bin 500 lira para ödülü verilecek.

Türkiye’de güncel sanatı ve genç sanatçıları desteklemek üzere bu yıl "Şimdi Bir Şeyler Söylemek Lazım" temasıyla düzenlenen "Genç Sanat: 5. Güncel Sanat Proje Yarışması"na başvuran 306 eserden 50’si seçici kurul tarafından ödüle layık görüldü.

Seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda Başarı Ödülü’ne layık görülen 10 öğrenci ayrı ayrı 9 bin lira ve başarı belgesi, Mansiyon Ödülü’ne layık görülen 10 öğrenci ayrı ayrı 3 bin 500 lira ve Sergileme Ödülü’ne layık görülen 30 öğrenci ise ayrı ayrı 750 lira ve katılım belgesi alacak. Kurulun belirlediği eserlerden oluşacak sergi haziranda sanatseverlerle buluşacak.

Kategorilerine göre ödül alan yarışmacılar şunlar:

Başarı ödülü alan öğrenciler: Özgün Şahin, Veli Aras Yalçınkaya, Safigül Kurtyiğit, Ramazan Can, Kübra Gürleşen, Hazal Ünsal, Ebru Eş, Bestami Gerekli, Ece Kibaroğlu ve Melis Hatice Yamur.