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"Genç Sanat: 5. Güncel Sanat Proje Yarışması" sonuçlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 09:59 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Milli Mücadele’nin yüzüncü yılına ithaf edilen "Genç Sanat: 5. Güncel Sanat Proje Yarışması"nda ödüle layık görülen sanatçılara toplam 147 bin 500 lira para ödülü dağıtılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Milli Mücadele’nin yüzüncü yılına ithaf edilen "Genç Sanat: 5. Güncel Sanat Proje Yarışması"nın ödülleri sahiplerini buldu. Yarışmada ödül alan sanatçılara toplam 147 bin 500 lira para ödülü verilecek.

Türkiye’de güncel sanatı ve genç sanatçıları desteklemek üzere bu yıl "Şimdi Bir Şeyler Söylemek Lazım" temasıyla düzenlenen "Genç Sanat: 5. Güncel Sanat Proje Yarışması"na başvuran 306 eserden 50’si seçici kurul tarafından ödüle layık görüldü.

Seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda Başarı Ödülü’ne layık görülen 10 öğrenci ayrı ayrı 9 bin lira ve başarı belgesi, Mansiyon Ödülü’ne layık görülen 10 öğrenci ayrı ayrı 3 bin 500 lira ve Sergileme Ödülü’ne layık görülen 30 öğrenci ise ayrı ayrı 750 lira ve katılım belgesi alacak. Kurulun belirlediği eserlerden oluşacak sergi haziranda sanatseverlerle buluşacak.

Kategorilerine göre ödül alan yarışmacılar şunlar:

Başarı ödülü alan öğrenciler: Özgün Şahin, Veli Aras Yalçınkaya, Safigül Kurtyiğit, Ramazan Can, Kübra Gürleşen, Hazal Ünsal, Ebru Eş, Bestami Gerekli, Ece Kibaroğlu ve Melis Hatice Yamur.

Mansiyon ödülü alan öğrenciler: Hüseyin Arıcı, Merve Denizci, Mehmet Kemal İçden, Zülkif Esin, Zeynep Özer, Emre Celali, Lidya Wassmuth, Süreyya Noyan, Engin Konuklu ve Emine Dirik.

Sergileme ödülü alan öğrenciler: Ali Kanal, Buse Daloğlu, Ertuğrul Yücel, Gözde Yurdunmalı, Gülçin Akbaş, Merve Şahin, Sevda Yenipınar, Tuba Coşkun, Fatih Aslan, Muhammet Fatih Gök, Seval Özcan Ata, Emre İnan, Emrullah Örünklü, Filiz Sır, Hüseyin Baran, Işıl Çelik Şafak, Umut Yasin Tarman, Banu Acar, Mustafa Mutlu, Tevfik Altan Doyran, Engin Can Ergin, Gülşah Akdemir, Dilara Arkman, Duygu Kornoşor Çınar, Esin Aykanat Avcı, Merve Altun, Umut Kambak, Eray Onuk, Lütfullah Genç ve Onur Kaya.

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Genç Sanat: 5. Güncel Sanat Proje yarışması sonuçlandı

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