Genç şarkıcı Tınay kendisini taciz eden kişiyi ifşa etti

Müzisyen ve besteci Tınay, kendisini sözlü taciz eden müzisyen Ercüment G.'yi sosyal medya hesabından ifşa etti. Instagram hesabından yaşadıklarını yazan Tınay, Ercüment G.'nin ısrarlı taciz ve hakaretlerini gösteren mesajlaşmaları da paylaştı.

"MARUZ KALDIĞIMIZ TACİZ VE ŞİDDETTEN YORULDUM"

Tınay'ın Instagram hesabından paylaştığı ifşa metni şöyle: "Öncelikle özel hayatın mahremiyetine önem veren biri olarak böyle bir paylaşım yapmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm; fakat yapmasaydım kendime saygım azalırdı. Bu güne kadar gerek iş yaşamında gerek sosyal yaşamda karşımıza çıkan narsist, seksist erkeklerin sözlü, fiziksel ve her tür taciz, şiddet ve mobbingleri ile mücadele etmekten engellenmekten yoruldum, yorulduk."

"İLİŞKİYE HAZIR OLMADIĞIMI SÖYLEDİM"

"Geçtiğimiz günlerde Instagram üzerinden benimle son çıkardığım albüm ve klip çalışması üzerine diyaloğa geçen, kendisi de benimle aynı sektörden olan Ercüment G. adlı kişi, bana birlikte müzik yapma teklifinde bulundu. Ben de şu sıralar ekip kurmak üzerine odaklı olmam ve bu yöndeki arayaşımla alakalı olarak kendisinin yaptığı işlere de bakarak teklifine sıcak baktım. Kendisi ile müzik yapmak üzerine kısa süreli arkadaşlığımız oluştu. Fakat repartuar hazırlamak üzere davetinde bana karşı farklı duyguları olduğunu dile getirdi. Bunu her genç erkek ve kadının yaşayabileceği bir duygu olarak doğal karşıladım fakat kendisine böyle bir ilişki ve yakınlaşmaya hazır olmadığımı böylesi samimi paylaşımlar için yeterince birbirimizi tanımadığımızı ve zamana bırakmak istediğimi söyledim. Kibarca kendimi ifade etmeme rağmen ısrarla bu yönde mesajlar atmaya devam etmesi üzerine kendisini yine kibar bir dille tekrar uyardım. Verdiği tepki üzerine kendisini sosyal medya hesabımdan çıkardım."