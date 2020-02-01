HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ’Genç şef’ hayallerinden vazgeçmedi ve sonunda başardı

’Genç şef’ hayallerinden vazgeçmedi ve sonunda başardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 09:01 | Son Güncelleme

Kütahya’da, talihsiz bir kaza nedeni ile 4 yıl önce gireceği yarışmaya yıllar sonra ailesinin isteği ile hazırlanan ’Şef’ Büşra Şen, kategorisinde hem birinci oldu, hem de milli takıma girme şansını elde etti.4 yıl önce en büyük hayali olan milli takıma katılmak için hazırlandığı yarışmaya günler kalan talihsiz bir kaza nedeni ile katılayan ’Şef’ Büşra Şen, yıllar sonra hocanın benzer bir yarışma olduğunu söylemesi ve ailesinin büyük desteği Antalya’da düzenlenen ‘Yaşasın Anadolu’ isimli yarışmada onlarca kişi arasından ana yemek kategorisinde hem birinci oldu, hemde hayali olan milli takıma katılma şansını elde etti.Yarışmaya katılmanın kolay bir süreç olmadığını söyleyen Büşra Şen, “Aslında sadece yarışmaya katıldım ve kazandım gibi kolay bir süreç olmadı.

Kütahya’da, talihsiz bir kaza nedeni ile 4 yıl önce gireceği yarışmaya yıllar sonra ailesinin isteği ile hazırlanan ’Şef’ Büşra Şen, kategorisinde hem birinci oldu, hem de milli takıma girme şansını elde etti.
4 yıl önce en büyük hayali olan milli takıma katılmak için hazırlandığı yarışmaya günler kalan talihsiz bir kaza nedeni ile katılayan ’Şef’ Büşra Şen, yıllar sonra hocanın benzer bir yarışma olduğunu söylemesi ve ailesinin büyük desteği Antalya’da düzenlenen ‘Yaşasın Anadolu’ isimli yarışmada onlarca kişi arasından ana yemek kategorisinde hem birinci oldu, hemde hayali olan milli takıma katılma şansını elde etti.
Yarışmaya katılmanın kolay bir süreç olmadığını söyleyen Büşra Şen, “Aslında sadece yarışmaya katıldım ve kazandım gibi kolay bir süreç olmadı. 4 yıl önce Burdur’da üniversitede okurken bu yarışmaya benzer yine milli takım seçmelerine hazırlanmıştım. Yarışmama 2 gün kala yurtta arkadaşlarım ile birlikte küçük bir kaza geçirdim. O kaza süreci benim yarışmaya katılmamama sebep oldu. Ancak daha sonra bu tür yarışmalar olmadı, olsa da ben kendimi tam olarak hazırlayamadım. Üzerinden 4 yıl geçmiş olmasına rağmen bir ustam vesilesi ile tekrar bu yarışmaya hazırladım. Bu yarışmaya hazırlanmamda en büyük destek ailem oldu. Annem ve babam bizim için katılmalısın dediler. Onlar için bu yarışmaya katıldım. Katıldım ancak bende böyle bir başarıyı beklemiyorum. Daha sonra Antalya’da düzenlenen ‘Yaşasın Anadolu’ temalı yarışmaya ben genç milli takım kategorisinde ana yemekte yarıştım. Kendim geçmişten gelen Osmanlı saray mutfaklarından gelen kuzu etini günümüze göre uyarladım. Kütahya’dan giderken de yanımda kalaylanmış bakır tabaklar ve tepsileri de götürdüm. Ayrıca Anadolu teması olduğu içinde şef kıyafetimi kendim tasarladım. Yoğun bir katılımın olduğu bu yarışmada kategorisi oldum ve şuan milli takım ekibine katıldım. Şuan ise dil kurslarıma devam ediyor. İnşallah daha sonrada bir kadın olarak uluslararası yarışmalarda ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. Çünkü bundan önceki yarışmalarda hep erkekler ön planda oldu ben ayrıca bir kadınında büyük yarışmalara katılabileceğini göstermek istiyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler
PARTNER Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı! Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı!
Ordu’da feci kaza! 2 ölü, 2 yaralıOrdu’da feci kaza! 2 ölü, 2 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Flaş koronavirüs kararı! ABD acil durum ilan etti

Flaş koronavirüs kararı! ABD acil durum ilan etti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
‘Rafet Efendi’ yakalandı! Banka hesabı hareketleri ortaya çıktı

‘Rafet Efendi’ yakalandı! Banka hesabı hareketleri ortaya çıktı

THY, Çin seferlerini durdurmadan önceki son yolcularını İstanbul'a taşıdı

THY, Çin seferlerini durdurmadan önceki son yolcularını İstanbul'a taşıdı

Adana'daki bin 636 yıllık Taşköprü'de yine aynı görüntü!

Bin 636 yıllık Taşköprü'de yine aynı görüntü!

20 yıldır orada ve kimse dokunmuyor... Camisiz minare mahallenin sembolü oldu

20 yıldır böyle duruyor! Kimse dokunmuyor çünkü...

Sular çekilince ortaya çıktı! Meriç Nehri'nde tarihi buluş

İlk kez ortaya çıktı! Tarihi olay

Anaokulunda 2 yaşındaki kıza darp iddiası! Öğretmen beraat etti

Anaokulunda 2 yaşındaki kıza darp iddiası! Öğretmen beraat etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.