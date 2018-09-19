BALIKESİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Genç siyaset yapmalı, siyasetten korkmamalı, korkutulmamalı." dedi.
Dağ, Balıkesir programı kapsamında Hasan Basri Çantay Gençlik Merkezin'de partisinin gençlik kolları üyeleriyle bir araya geldi.
Burada gençlere hitaben, hangi parti olursa olsun siyasetten zarar gelmeyeceğini anlatan Dağ, şunları söyledi:
"Hep bizim büyüklerimiz 'aman oğlum siyasetten uzak dur' demişlerdir. Hangi parti olursa olsun bundan zarar gelmez. MHP’de de olsa CHP’de de olsa siyasi bir partide olduğu sürece bunda herhangi bir olumsuzluk, bir zarar söz konusu olmaz. Bu toplum için faydalı bir iştir. Çünkü toplumda yaşanan hadiselere daha bu yaşlarda kafa yormak, size yıllar sonra emin olunki çok daha güzel günleri, çok daha özel günleri ve birçok tecrübeyi bir arada getirecektir. Akranlarınızdan, kendi döneminizdeki insanlardan bir adım, üç adım, beş adım daha önde olduğunuzu göreceksiniz."
Dağ, "Ben gençlik kolları başkanlığı dönemimde, İzmir’de katıldığım programlarda televizyona çıktığımda hep şunu söyledim. Genç siyaset yapmalı, siyasetten korkmamalı, korkutulmamalı." diye konuştu.
Gençlere özellikle insana faydası olan işler yapmaları konusunda tavsiyede bulunan Dağ, şöyle konuştu:
"Hangi işi yaparsanız yapın. Şurada esnaf olsanız, bu sıralarda bu sosyal girişimciliğin faydasını göreceksiniz. İleride bir yerde memur olursanız, bunun faydasını göreceksiniz. Bekçi olursanız bunun faydasını göreceksiniz. Belediyede çöpçü olsanız bunun faydasını göreceksiniz. Çünkü bu sıralarda öğreneceğiniz en önemli iş kesinlikle ve kesinlikle insanlara faydalı olmaktır. Aslında önemli olan hangi işi yaparsanız yapın, insanlara faydalı bir iş yapmaktır. Bugün müsteşar, genel müdür olsanız eğer günün içinde, bir gün boyunca mesainiz içinde insanlara faydalı bir iş yapamadıysanız o yapmış olduğunuz görevin hiçbir anlamı yok."
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