BALIKESİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Genç siyaset yapmalı, siyasetten korkmamalı, korkutulmamalı." dedi.

Dağ, Balıkesir programı kapsamında Hasan Basri Çantay Gençlik Merkezin'de partisinin gençlik kolları üyeleriyle bir araya geldi.

Burada gençlere hitaben, hangi parti olursa olsun siyasetten zarar gelmeyeceğini anlatan Dağ, şunları söyledi:

"Hep bizim büyüklerimiz 'aman oğlum siyasetten uzak dur' demişlerdir. Hangi parti olursa olsun bundan zarar gelmez. MHP’de de olsa CHP’de de olsa siyasi bir partide olduğu sürece bunda herhangi bir olumsuzluk, bir zarar söz konusu olmaz. Bu toplum için faydalı bir iştir. Çünkü toplumda yaşanan hadiselere daha bu yaşlarda kafa yormak, size yıllar sonra emin olunki çok daha güzel günleri, çok daha özel günleri ve birçok tecrübeyi bir arada getirecektir. Akranlarınızdan, kendi döneminizdeki insanlardan bir adım, üç adım, beş adım daha önde olduğunuzu göreceksiniz."

Dağ, "Ben gençlik kolları başkanlığı dönemimde, İzmir’de katıldığım programlarda televizyona çıktığımda hep şunu söyledim. Genç siyaset yapmalı, siyasetten korkmamalı, korkutulmamalı." diye konuştu.