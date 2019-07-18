Genç sporcunun mide küçültme ameliyatı sonrası ölümüne inceleme

İbrahim DANIŞ / TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR İl Sağlık Müdürlüğü, Konak ilçesindeki bir özel hastanede tüp mide ameliyatı olan ve taburcu olmasından 2 gün sonra enfeksiyon kapması üzerine ikinci bir ameliyat geçiren amatör kick boks sporcusu Furkan Onay'ın (17), bir haftadır tutulduğu yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirmesi ile ilgili inceleme başlattı.

Torbalı'daki özel bir lisede Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi olan Furkan Onay, aşırı kilolarından kurtulmak için geçen 27 Haziran'da Konak'taki bir özel hastaneye başvurdu. 150 kilo olan Onay, burada tüp mide ameliyatı oldu. Aynı zamanda amatör kick boks sporcusu olan Onay, ameliyatın ardından geçen 7 Temmuz'da taburcu edildi. Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından çeşitli tarihlerde özel günler nedeniyle düzenlenen Ege Bölge Şampiyonaları'nda 'gençler' ve 'yıldızlar' kategorilerinde son 5 yılda üst üste ağır siklette şamiyonlukları bulunan Onay, taburcu edilmesinden 2 gün sonra evde aniden rahatsızlandı. Tekrar aynı özel hastaneye götürülen Onay'ın enfeksiyon kaptığı belirlendi. Bir operasyon daha geçirip, yoğun bakıma alınan Onay, dün sabaha karşı doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Onay'ın ölümü, ailesi, yakınları ve sporcu arkadaşlarını yasa boğarken, cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınıp, götürüldüğü memleketi Kütahya'da toprağa verildi. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, genç kick boksçunun ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

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