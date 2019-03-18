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Genç tasarımcı Güler Baysal dünyaya açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 13:03 | Son Güncelleme

Genç tasarımcı Güler Baysal, Antalya Fashion Week kapsamında düzenlediği defilede dünyaca ünlü modacıları ağırladı.

Genç tasarımcı Güler Baysal dünyaya açılıyor

Genç tasarımcı Güler Baysal, Antalya Fashion Week kapsamında düzenlediği defilede dünyaca ünlü modacıları ağırladı. Lübnanlı Abed Mahfouz ile Azerbaycanlı Fakhriya Khalafova ve Shervin Najafpour, Antalya’da Baysal’ın konuğu olarak tasarımlarını moda tutkunlarının beğenisine sundu.

Modanın kalbi bu kez Antalya’da attı. Emy Organizasyon tarafından düzenlenen Antalya Fashion Week, dünyaca ünlü modacıları bir araya getirdi. Tasarımcı Güler Baysal da etkinlik kapsamında ünlü modacıları ağırladı. Lübnanlı Abed Mahfouz ile Azerbaycanlı Fakhriya Khalafova ve Shervin Najafpour, Baysal’ın konuğu olarak Antalya Fashion Week’e katılıp tasarımlarını tanıttı.

Lübnanlı tasarımcı Abed Mahfouz, Türkiye’ye ilk kez geçtiğimiz haftalarda gelmiş ve Güler Baysal’la beraber bazı projelerde yer alacağını açıklamıştı. Organizasyonda gördüğü ilgi karşısında çok mutlu olan Mahfouz, Baysal’la işbirliğinden memnun kaldığını söyledi.

Güler Baysal yurtdışına açılıyor
Moda haftasının en çok ses getiren defilesine imza atan isimlerden biri Güler Baysal oldu. Genç tasarımcı, couture abiyeleri, gelinlikleri ve erkek gece koleksiyonu ile etkinliğe damgasını vurdu. Bilkent Üniversitesi’nde aldığı sanat eğitiminin ardından, Milano’nun ünlü tasarım okulu Istituto di Moda Burgo’da Moda Tasarımı bölümünü bitiren Güler Baysal, yakında yurtdışında da adından söz ettirecek. Baysal, bu yıl dünyanın birçok ülkesinde düzenlenecek organizasyonlarda ünlü modacılarla aynı podyumu paylaşacak.

Genç tasarımcı Güler Baysal dünyaya açılıyor

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