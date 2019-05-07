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Genç tasarımcılara 107 bin 500 lira para ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 11:26 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Milli Mücadelenin 100’üncü yılı vesilesiyle düzenlenen ’Genç Sanat: 3.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Milli Mücadelenin 100’üncü yılı vesilesiyle düzenlenen ’Genç Sanat: 3. Afiş Tasarım Yarışması Sergisi’ Samsun Güzel Sanatlar Galerisi’nde düzenlenecek törenle başlıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği ’Genç Sanat: 3. Afiş Tasarım Yarışması’nın ödüllerinin sahiplerini bulacağı sergi, ziyaretçilerine 17 Mayıs Cuma günü saat 14.30’da Samsun Güzel Sanatlar Galerisi kapılarını açacak.
Yakın tarih konusunda genç tasarımcılar arasında farkındalık oluşturmak üzere ’2019 Milli Mücadele’nin 100. Yılı: Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve Kongreler’ konusuyla düzenlenen yarışmada kazanan genç tasarımcılara toplam 107 bin 500 lira para ödülü takdim edilecek.
Yarışmada, başvurusu kabul gören 365 afiş tasarımı üzerinden gerçekleştirilen seçici kurul değerlendirmesi sonucunda 48 afiş sergilemeye layık görüldü.
Yarışmanın başarı ödülünü alacak 9 öğrenciye ayrı ayrı 7 bin lira ve başarı belgesi, mansiyon ödülünü alacak 10 öğrenciye ayrı ayrı 3 bin lira ve sergileme ödülünü alacak 29 öğrenciye ise yine ayrı ayrı 500’er lira ve katılım belgesi verilecek.
’Genç Sanat: 3. Afiş Tasarım Yarışması Sergisi’ 31 Mayıs’a kadar ziyarete açık olacak.

Genç tasarımcılara 107 bin 500 lira para ödülü

Genç tasarımcılara 107 bin 500 lira para ödülü

Genç tasarımcılara 107 bin 500 lira para ödülü

Genç tasarımcılara 107 bin 500 lira para ödülü

Genç tasarımcılara 107 bin 500 lira para ödülü

Genç tasarımcılara 107 bin 500 lira para ödülü

Genç tasarımcılara 107 bin 500 lira para ödülü

Genç tasarımcılara 107 bin 500 lira para ödülü

Genç tasarımcılara 107 bin 500 lira para ödülü

Genç tasarımcılara 107 bin 500 lira para ödülü

Genç tasarımcılara 107 bin 500 lira para ödülü

Genç tasarımcılara 107 bin 500 lira para ödülü

Genç tasarımcılara 107 bin 500 lira para ödülü

Genç tasarımcılara 107 bin 500 lira para ödülü

Genç tasarımcılara 107 bin 500 lira para ödülü

Genç tasarımcılara 107 bin 500 lira para ödülü

Genç tasarımcılara 107 bin 500 lira para ödülü

Genç tasarımcılara 107 bin 500 lira para ödülü

Genç tasarımcılara 107 bin 500 lira para ödülü

Genç tasarımcılara 107 bin 500 lira para ödülü

Genç tasarımcılara 107 bin 500 lira para ödülü
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