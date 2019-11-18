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Genç teğmenin bayrak sevgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 10:28 | Son Güncelleme

Tokat’ta genç teğmen nişanlısına Türk Bayrağı öperek takdim etti, çift salona Türk bayrağı açarak girdi.Çerkezköy 3.

Tokat’ta genç teğmen nişanlısına Türk Bayrağı öperek takdim etti, çift salona Türk bayrağı açarak girdi.
Çerkezköy 3. Zırhlı Tugay’da görev yapan Piyade Teğmen Yusuf Uyanık, Şeyma Güven Ateş ile evliliğe ilk adımlarını Tokat’ta attı. Genç teğmen nişanlısını salon girişinde üniforma ile karşıladı. Ardından üniformasının içinden çıkardığı Türk bayrağını öperek hediye etti. Genç kadın da Türk bayrağını öperek aldı. Salona Türk bayrağı açarak alkışlar arasında giren çift mesaj verdi. Barış Pınarı operasyonuna katılan birçok arkadaşı olduğuna dikkat çeken Teğmen Uyanık, “Silah arkadaşlarımı bu bölgedeler şehitlerimiz gazilerimiz oluyor. Buradan da bir mesaj göndermek açısından, bayrak sevgisini gençlerimize aşılamak için böyle bir şey düşündüm” dedi. Ateş ise nişanlısı ile gurur duyduğunu, mutlu olduğunu kaydetti.

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