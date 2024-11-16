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Genç teğmenlerin kılıçlı yemin töreni tartışması sonrası İmamoğlu ve Yavaş'tan açıklama geldi!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
16.11.2024 18:48
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Harp Okullarının mezuniyet törenleri sonrası teğmenlerin kılıçlı yemin töreni tartışmalara yol açmıştı. Savunma istenen teğmenlerin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilecekleri öğrenildi. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan konuyla ilgili açıklama geldi.

Genç teğmenlerin kılıçlı yemin töreni tartışması sonrası İmamoğlu ve Yavaş'tan açıklama geldi!

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganını atmaları ve kılıçlar çekilip yemin etmeleri sonrası teğmenlerden savunma istendi. Savunma istenen teğmenlerin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilecekleri öğrenildi.

TSK'DAN İHRAÇ EDİLECEKLER

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında yeni mezun teğmenlerin ''Mustafa Kemal’in askerleriyiz'' sloganını attıktan sonra kılıçlı yemin etmesine ilişkin olarak başlatılan soruşturmada, Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'ya ''TSK'dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla'' Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin tebligat yapıldığını bildirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"TÜM DESTEĞİMLE YANLARINDA OLACAĞIM"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Genç teğmenlerimiz hakkındaki ihraç talebi kararı çok üzücüdür. Herhangi bir suç işlememiş, başarılı genç Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları yeterince mağdur edilmiştir. Cumhuriyetin ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askerlerinin her zaman tüm desteğimle yanında olacağım."

MANSUR YAVAŞ: "ATATÜRK'E BAĞLILIK BİR SUÇ DEĞİLDİR"

ABB Başkanı Mansur Yavaş ise "Atatürk’e bağlılık bir suç değildir, asla da olamaz! Disipline sevk edilen genç teğmenlerimizin ‘Atatürk’ün askerleriyiz’ diyerek gösterdikleri bu kararlı duruş, Cumhuriyet’in ruhunu taşımaktadır. Bu kararın yeniden değerlendirilmesinin doğru olacağına inanıyorum. Gençlerimizi alınlarından öpüyorum." dedi.

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kara harp okulu Teğmen
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