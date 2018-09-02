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Genç tekvandocu son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 19:32 | Son Güncelleme

Genç tekvandocu son yolculuğuna uğurlandı

Kastamonu'da hayatını kaybeden 17 yaşındaki siyah kuşak sahibi tekvandocu Rabia Kuşcu'nun cenazesi toprağa verildi.

Ankara Adli Tıp Kurumundan alınan Kuşcu'nun cenazesi, Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyüne getirildi. Köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından Kuşcu, aile kabristanında toprağa verildi.

Kastamonu'da yaşayan Rabia Kuşcu, mide bulantısı rahatsızlığı nedeniyle ailesi tarafından dün Kastamonu Devlet Hastanesine götürülmüş, yoğun bakıma alınan genç sporcu yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Siyah kuşak sahibi Rabia Kuşcu'nun 5-9 Eylül tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek Türkiye Tekvando Poomse Şampiyonası'na hazırlandığı öğrenilmişti.

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