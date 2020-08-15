Genç tiyatrocu hayatını kaybetti

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında “Felaket Tellalı” lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, 42 yaşındaki tiyatro sanatçısı ve müzisyen Ülkü Aşaröz’ün, kansere yenik düşerek hayatını kaybettiğini duyurdu. Akay, “Ünlü tiyatrocu ve müzisyen Ülkü Aşaröz’ü, 42 yaşında kaybettik. Uzun süre savaştığı kansere yenik düşen Aşaröz, kemoterapi sürecinde bile çalışmalarına ara vermemiş, güçlü duruşuyla herkese örnek olmuştu. 13 Ağustos Perşembe günü vefat eden Aşaröz, 14 Ağustos 2020 Cuma günü, Emirgan Camii’nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra, son yolculuğuna uğurlandı ve Emirgan Mezarlığı’nda toprağa verildi. Aynı zamanda balerin ve dans öğretmeni olan Aşaröz, Erbulak Oyunculuk ve Yazarlık Evi’nde hocalık yapmıştı ve Ayça Tekindor’un da dans hocasıydı. Nur içinde yatsın inşallah.” İfadelerini kullandı.

“Ülkü Aşaröz, 2016 yılında ise yönetmen ve oyuncu Harun Özakıncı ile birlikte yaşadığı, ilginç bir olayla gündeme gelmişti. Aşaröz ve Özakıncı, “Naptorun Pansiyon” adlı komedi türündeki oyunu sahnelerken, Özakıncı’nın Ankara’daki, Aşaröz’ün ise İstanbul’daki evine hırsız girmişti. İki usta oyuncu bu kötü haberi sahnedeyken almış ama profesyonellikten ödün vermeyerek, rollerine devam etmişti. Aşaröz’ün, evinin bahçesinde duran 35 bin TL değerindeki motosikleti çalınmıştı.”

ÜLKÜ AŞARÖZ KİMDİR?

12 Temmuz 1978 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ülkü Aşaröz, anne ve babasının müzik sevgileri ve yönlendirmesiyle, küçük yaşta 4 yıl piyano ve 3 yıl temel bale dersleri alarak sanatla tanıştı. Muammer Sun, Cenan Akın, Selahattin Evcil ve Sabahat Tekebaş gibi Türk çağdaş müziğin büyük müzisyenlerinden dersler aldı. Korolarda, tiyatrolarda ve dans gösterilerinde aldığı rollerle, sanat hayatındaki başarılı kariyerinin temellerini atmaya başlayan Aşaröz, Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Oyunculuk Ana Sanat Dalı Bölümü’nü birincilikle kazandı. Üniversite yıllarında hocası Prof. Dr. Nurhan Karadağ ile dans tiyatrosu ve müzikal üzerine çalışmalar yaptı. Aynı zamanda Ankara’da yaşadığı yıllarda ünlü aranjör Ümit Eroğlu’nun stüdyosunda çeşitli cıngıllar, tiyatro ve reklam müzikleri hazırladı. Üç albüm ve bir single çalışması da yapan Aşaröz, 2002 yılında RTÜK için hazırlanan sigara karşıtı “Nefes Al” isimli şarkısı ve klibi ile TRT Teşvik Ödülü aldı. Yetenekli oyuncu aynı zamanda çok yönlü bir eğitmendir. Sahne sanatları eğitmeni kimliği ile çocuk, genç ve yetişkinlerden oluşan sanat topluluklarını sahneye hazırladı. Çeşitli eğitim kurumlarında uygulamalı sahne ve ileri oyunculuk teknikleri dersleri verdi. Yoga-Meditatif Dans dersleri ile psiko-fiziksel sağlığın spordaki adı olan yogayı sanatla harmanladı. Ruh-zihin-beden bütünlüğü ve nefes, omurga farkındalığı, kamera oyunculuğu, diksiyon ve tiyatro üzerine çeşitli gruplara eğitmenlik yaptı. 2018 Mayıs ayında “Kadehimde Balık”, 2019 Nisan ayında “Hesapta Aşk” isimli sözü ve müziği kendisine ait single çalışmalarına çekmiş olduğu başarılı klipleri ile adından söz ettirdi. Oyunculuk ve müzik çalışmalarını birlikte yürüten sanatçı, çeşitli yapımlarda yer alarak oyunculuk kariyerini de başarılı bir şekilde sürdürüyordu. Ülkü Aşaröz, 2020 yılında ise “Uyan Tanrıça” isimli müzikli oyunu Savaş Aykılıç’la birlikte yazmış, yönetmiş ve müzikli oyunun bestelerini de yapmıştı. Oyunda rolden role giren Aşaröz, makyajını seyirci önünde değiştiriyor ve kadınlığın güçlü, gizemli, yaratıcı, dönüştürücü doğasını, gerçek kahramanlardan yola çıkarak anlatıyordu.

