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Genç turizmci yaşam savaşını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 17:30 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, beyin kanaması geçiren turizmci Asude Şener (37), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Genç turizmci yaşam savaşını kaybetti

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, beyin kanaması geçiren turizmci Asude Şener (37), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Asude Şener, 2 ay önce beyin kanaması geçirdi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Şener'in sağlık durumu iyiye gitti. Fizik tedavi görmeye başlayan Asude Şener, 2 gün önce yeniden fenalaştı. Yoğun bakım ünitesine kaldırılan Asude Şener, dün yaşamını yitirdi.
Kaş'ta yardımsever ve sevecen kişiliğiyle tanınan Şener, bugün Kaş Merkez Süleyman Çavuş Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kaş Yüzbaşı Hasan Fehmi Sokullu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şener'in cenaze törenine Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, AK Parti Belediye Başkanı adayı Mutlu Ulutaş, CHP Belediye Başkanı adayı Hayri Süt, DP Belediye Başkanı adayı Erol Demirhan, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve bine yakın vatandaş katıldı.

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