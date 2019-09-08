Genç Türk Girişimcinin Milyarlarca Dolarlık Başarısı

Milyarlarca dolar değerindeki teknoloji şirketi MobileAction’ın kurucusu Aykut Karaalioğlu’nun çocukluğundan bu yana tek hayali San Francisco’da yaşamak olmuş. Uluslararası ilişkiler eğitimini tamamladıktan sonra hiç vakit kaybetmeden rotasını hayallerinin kentine çeviren Karaalioğlu’nun kimi zaman kalacak yeri olmamış, kimi zaman da cebinde parası. Ama bu kent ona başarı yolunda ilham vermiş. “Burası 1800’lü yılların sonunda herkesin altın aramaya geldiği bir yer, o yüzden de Golden State deniliyor, orada altın arayan insanlardan daha çok, onlara kürek satan ya da onların çamaşırlarını yıkayan, onlara kot pantolon tedarik eden insanlar daha çok faydalanmış, 5 milyon insan altın arıyor ama 5 bin tanesi altın buluyor, o zaman Apple’ın iPhone cihazı 2008 yılında çıktıktan sonra 2011-2012 yılında çok yaygınlaştı ve meşhurlaştı. Ben de bu telefona ne yapabilirim diye düşünürken, MobileAction şirketini kurdum“ diyen Aykut Karaalioğlu, şirketin kurulma aşamasında zor günler geçirse d, hiç bir zaman yılmamış. 2 yıl boyunca yaşadığı deneyimlerden sabırla ve inatla bir basamak olarak yararlanmış. Kendi deyimiyle filizlenme sürecini doğru kullanmış.

“2011’de üniversiteden mezun olup buraya geldiğimde, açıkçası okumak için geldim. Buraya ve bir şekilde üniversite eğitiminden sonra bir MBA yapabilir miyim ya da burada çalışabilir miyim diye geldim fakat Amerika’da şöyle bir durum var; benim geldiğim zaman da, halen de bu mevcut. Türkiye’de aldığınız eğitim ya da kazandığınız tecrübe, burada çok fazla geçerli değil. Ben de neler yapabilirimi düşündüm, 2011’de geldikten sonra yaklaşık 2 sene bayağı bir sıkıntı çektim. Değişik değişik işler yapmak zorunda kaldım. Hatta hiçbirşey yapmadan yattığım zamanlar da oldu. Ama tek istediğim ve hayal ettiğim mevzu şuydu: Ben burada durmak zorundayım, bir şekilde sabretmenin belli bir zaman sonrasında size vermiş olduğu da bir yetenek ve yaşam mücadelesi hissiyatı var. Ben San Francisco’ya geldiğimden bu yana, kendimdeki gelişmeyi de gördüm, okula girmeye çalıştım olmadı, işlere başvurdum, hiç kimse kabul etmedi, İngilizcem bile çok iyi değildi. Ben buraya ilk geldiğimde kahve bile almakta zorlanıyordum Bilkent’te okumama rağmen. Ve hep yapmak istediğim şey mobil birşeyle uğraşmak, ‘app’ ile ilgili birşeyle uğraşmak, o zamandan bu yana gördüğüm kadarıyla yaptığım şeyler çok mantıklı da şeyler. 2011’den 2013’e kadar bir şekilde dinlenme ve filizlenme süreci diyebiliriz, biraz da şartların da gerektirdiği şeylerden de dolayı, imkanlar çok yeterli değildi kendim için de, 2013’e kadar biraz süründüm diyebilirim” diye konuşan Karaalioğlu’nun, “süründüm” dediği yıllar aslında ona Amerika’yı öğretmiş. Bu sürede bundan sonra hayatını devam ettireceği bu ülkenin gerçekleriyle tanışmış.

Yaşadıklarını “ Ücretsiz çalıştım. Pazarlama, reklam departmanlarında gönüllü olarak çalışıp en azından biraz çevre edinip, biraz da burada işler nasıl yapılıyor onu göreyim dedim. Gidip restoranda falan çalışmayı da denedim ama o konuda bile bir tecrübem olmadığı için o işe bile giremedim. Aslında nerede okuduğunuzun, hangi aileden geldiğiniz pek bir önemi yok burada, burada hiç kimsesiniz, alışveriş merkezlerinde güneş gözlüğü bile sattım, alakasız işler yaptım ama günün sonunda benim hayal ettiğim şey belliydi, bu da kendi teknoloji şirketimi kuracağımdı. Ama bugün olur, ama yarın olur. Ama bu 8 senemi aldı “ diye açıklayana Karaalioğlu, henüz şirketi yokken gittiği bir iş görüşmesinde şirketin adını da bulmuş, işi de almış, geriye sadece şirketi gerçekten kurmak kalmış. Üstelik de ‘e-bay’ gibi dünyanın en önemli alışveriş sitelerinden biri de onun müşterisi olmuş. Kısacası altın aramak yerine altın arayanlara kürek satmayı tercih etmiş. Ve izlediği bu doğru stratejiyle belki altın bulamamış ama piyasanın yaklaşık yüzde 15’ini ele geçirmeyi başarmış.