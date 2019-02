Genç Türk mimar ABD’de ödülleri topladı

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini mimarlık alanında tamamlayan Mert Kansu, Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen ‘Architecture MasterPrize’ proje yarışması Eğitim Binaları Kategorisi’nde ve ‘World Architecture Community Awards’ proje yarışması olmak üzere toplamda 2 ödül alarak büyük bir gurur yaşattı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin en önemli araştırma üniversitesinden biri olan Virginia Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Bahceşehir Üniversitesi (BAU) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü 2016 yılı mezunu Mert Kansu, ‘Carve & Construct’ başlıklı projesi ile Virginia Üniversitesi Mimarlık Okulunun ek binası için yapılan bir tasarım gerçekleştirdi. Yapmış olduğu bu tasarım ile ABD’li mimarlardan da büyük beğeni toplayarak başarı elde eden Mert Kansu, uluslararası arenada böylesine büyük 2 ödül almanın gelecekteki kariyeri için çok olumlu etkiler doğuracağını söyledi.

"Hedefim Türkiye’yi her alanda başarılı bir Türk mimar olarak temsil etmek"

"Carve & Construct" adlı projesini, Virginia Üniversitesi Mimarlık Okulunun ek binası için yapılan bir tasarım olarak ARCH 8020 (Bahar 2018) stüdyosunda tamamlayan Mert Kansu, “Almış olduğum ödüller ile saygın mimari platformların projeme ilgi göstermeleri beni çok mutlu etti. Bu ödüller bir mimar olarak benim motivasyonumu arttırarak kendimi geliştirmemi sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Hedefinin Bahçeşehir Üniversitesinde başlamış olduğu mimarlık eğitiminin, yurt dışında çalışarak profesyonel bir deneyimle güçlendirmek olduğunu dile getiren Mert Kansu, "Hedefim Türkiye’yi her alanda başarılı bir Türk Mimar olarak temsil etmek" dedi.

Mert Kansu’nun elde ettiği Architecture Masterprize ödülü bu yıl İspanya’da bulunan Guggenheim Bilbao Müzesi’nde mimar adayları ve sektörün önde gelen isimleriyle buluşacak.

Öte yandan bu başarılı proje AMP Book of Architecture’de da yayınlanacak.