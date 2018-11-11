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"Genç usta" kendinden büyüklere sedef işlemeciliği öğretiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 13:07 | Son Güncelleme

Gaziantep'te, 19 yaşındaki sedef işleme ustası Ali Fıstıkçı, çocukluğunda babasının yanında öğrendiği mesleğindeki yeteneği ve azmi sayesinde, şimdi kendinden büyüklere, mesleğinin inceliklerini gösteriyor - Sedefçiliğin, ailedeki üçüncü kuşak temsilcisi olan Fıstıkçı, bir yıldır Nurel Enver Taner Gaziantep Olgunlaşma Enstitüsünde usta öğreticilik yapıyor - Ali Fıstıkçı: - "İnsanın içinde olması lazım. Bu bir tutku. Ben bu işe aşk olarak bakıyorum"

GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep'te, 19 yaşındaki sedef işleme ustası Ali Fıstıkçı, çocuk yaşta babasının yanında çırak olarak başladığı mesleğini, Nurel Enver Taner Gaziantep Olgunlaşma Enstitüsünde kendinden büyüklere öğretmeye çalışıyor.

Gaziantep'te sedef işlemeciliği yapan bir ailenin üçüncü kuşak temsilcisi Ali Fıstıkçı, mesleğini 5 yaşındayken babasının yanında öğrenmeye başladı. Genç usta, mesleğini şimdilerde hem kendi atölyelerinde hem de Nurel Enver Taner Gaziantep Olgunlaşma Enstitüsünde usta öğreticilik yaparak sürdürüyor.

Olgunlaşma Enstitüsündeki sedef işlemeciliği kursunda kendisinden yaşça büyüklere desen çizme, midye kabuklarını sedef haline getirme ve şekil verme, telkari işlemesi gibi mesleğin inceliklerini öğreten Fıstıkçı, Gaziantep'in önemli bir zanaati olan sedefçiliğe yeni ustalar kazandırmak istiyor.

Genç usta Ali Fıstıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinin üç kuşaktır bu işle uğraştığını kendisinin de 5 yaşından bu yana babasıyla birlikte sedef işlemeciliği yaptığını söyledi.

Yaşıtları sokaklarda oynarken, kendisinin babasıyla birlikte atölyeye gitmeyi tercih ettiğini, orada bir şeyler üretmenin, öğrenmenin kendisini çok mutlu ettiğini anlatan Fıstıkçı, "Okuldan kalan zamanlarda atölyeye giderdim. İnsanın içinde olması lazım. Bu bir tutku. Ben bu işe aşk olarak bakıyorum. Yaptığım işe aşığım." dedi.

Fıstıkçı, babasının üzerinde çok emeği olduğunu dile getirerek, onun kendisine her zaman güvendiğini, bu sayede meslekte çok yol katettiğini vurguladı.

- "Dünyaya tekrar gelsem yine bu işi yapardım"

Babasıyla fuarlara, festivallere katıldığını, buralarda kendisini tanıttığını anlatan Fıstıkçı, şunları kaydetti:

"Gittiğim fuarlar, festivaller sayesinde fark edildim. Bu işi ne kadar ileriye taşıyabilirimin çabasındayım. Allah izin verirse ben de kendi çocuklarıma öğreteceğim. Babamın uyguladığı sistemi uygulayacağım. Dünyaya bir daha gelsem yine bu işi yapar, başka hiçbir şey yapmazdım. İşime aşkla, sevgiyle bakıyorum. Son kuşak benim. Eleman yetişmiyor. Bu mesleğin ölmesini istemiyoruz. Güzel, değerli bir sanat. 1 yıldır enstitüde eğitim veriyorum. Gelecek nesillere aktarmak için elimizden geleni yapıyoruz."

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