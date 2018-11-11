"Genç usta" kendinden büyüklere sedef işlemeciliği öğretiyor

Genç usta Ali Fıstıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinin üç kuşaktır bu işle uğraştığını kendisinin de 5 yaşından bu yana babasıyla birlikte sedef işlemeciliği yaptığını söyledi.

Olgunlaşma Enstitüsündeki sedef işlemeciliği kursunda kendisinden yaşça büyüklere desen çizme, midye kabuklarını sedef haline getirme ve şekil verme, telkari işlemesi gibi mesleğin inceliklerini öğreten Fıstıkçı, Gaziantep'in önemli bir zanaati olan sedefçiliğe yeni ustalar kazandırmak istiyor.

Gaziantep'te sedef işlemeciliği yapan bir ailenin üçüncü kuşak temsilcisi Ali Fıstıkçı, mesleğini 5 yaşındayken babasının yanında öğrenmeye başladı. Genç usta, mesleğini şimdilerde hem kendi atölyelerinde hem de Nurel Enver Taner Gaziantep Olgunlaşma Enstitüsünde usta öğreticilik yaparak sürdürüyor.

Yaşıtları sokaklarda oynarken, kendisinin babasıyla birlikte atölyeye gitmeyi tercih ettiğini, orada bir şeyler üretmenin, öğrenmenin kendisini çok mutlu ettiğini anlatan Fıstıkçı, "Okuldan kalan zamanlarda atölyeye giderdim. İnsanın içinde olması lazım. Bu bir tutku. Ben bu işe aşk olarak bakıyorum. Yaptığım işe aşığım." dedi.

Fıstıkçı, babasının üzerinde çok emeği olduğunu dile getirerek, onun kendisine her zaman güvendiğini, bu sayede meslekte çok yol katettiğini vurguladı.

- "Dünyaya tekrar gelsem yine bu işi yapardım"

Babasıyla fuarlara, festivallere katıldığını, buralarda kendisini tanıttığını anlatan Fıstıkçı, şunları kaydetti:

"Gittiğim fuarlar, festivaller sayesinde fark edildim. Bu işi ne kadar ileriye taşıyabilirimin çabasındayım. Allah izin verirse ben de kendi çocuklarıma öğreteceğim. Babamın uyguladığı sistemi uygulayacağım. Dünyaya bir daha gelsem yine bu işi yapar, başka hiçbir şey yapmazdım. İşime aşkla, sevgiyle bakıyorum. Son kuşak benim. Eleman yetişmiyor. Bu mesleğin ölmesini istemiyoruz. Güzel, değerli bir sanat. 1 yıldır enstitüde eğitim veriyorum. Gelecek nesillere aktarmak için elimizden geleni yapıyoruz."

