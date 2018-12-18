Genç ve güzel kalmak için ne yapılmalı?

İyi ve genç görünmek için bu kadar çaba sarf ediyoruz. Peki, içilen sigaranın, kullanılan uygunsuz kozmetik ürünlerin cildimize ne kadar zarar verdiğinin farkında mıyız? Yaşam koşullarımızda yapacağımız birtakım değişikliklerle yaşlanmayı geciktirebiliriz. Peki, nasıl mı? Liv Hospital iç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aslı Çurgunlu anlattı.

KOMŞUNUZUN KREMİNİ KULLANMAYIN



Kozmetik bir ürün kullanacaksanız örneğin nemlendirici, anti-aging, gözaltı ve göz üstü kremleri mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurmanız gerekir. Çünkü kuru cilde sahip bir kişi yağlı ciltler için uygun olan bir ürün alırsa cildi daha da kurur ve daha erken yaşlanır. Tam tersi yağlı cilde sahip biri kuru ciltler için olan bir ürünü aldığında cildi daha da yağlanır. Bu da sivilcelenmeye neden olur. Sonuç olarak kozmetik ürünlerin gücünden faydalanabilmek için mutlaka bir uzmana başvurulmalı.

SİGARA CİLDİ KIRIŞTIRIR



Sigaranın cilt düşmanı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çünkü sigara cildin elastikiyet kaybına neden olur. Aynı zamanda cildin kırışmasına ve sarkmasına yol açar. Sigaranın miktarı ise bu anlamda pek de önemli değil. Kişi ne kadar çok sigara içiyorsa o kadar zararlıdır ama gün içerisinde içilen tek bir sigara bile cildi yaşlandırmak için yeterlidir.