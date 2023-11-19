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Genç yarış motoru sürücüsünün feci ölümü: Vücut bütünlüğü bozuldu!

19.11.2023 16:52 | Son Güncelleme:
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşanan korkunç olayda, kontrolden çıkan yarış motoru devrilerek refüjdeki ağaca çarptı. Feci kazada, 21 yaşındaki sürücü Buğra Sayın hayatını kaybetti. Sayın'ın cenazesinin vücut bütünlüğü ise bozuldu. Sürüklenen motor da cenazeden yaklaşık 100 metre sonra durabildi. Genç sürücünün cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Genç yarış motoru sürücüsünün feci ölümü: Vücut bütünlüğü bozuldu!

Kaza, 14.00 sıralarında Seydişehir ilçesi Alaylar 1 Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Buğra Sayın (21) idaresindeki yarış motoru, viraja girdiği sırada kontrolden çıkarak devrildi. Sürüklenen motor refüjdeki ağaca çarptıktan sonra savruldu.

CENAZENİN VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜ BOZULDU

Çarpmanın şiddetiyle motor sürücüsü Buğra Sayın hayatını kaybederken, cenazenin vücut bütünlüğü bozuldu.

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Yolda sürüklenen motor ise yaklaşık 100 metre sonra durabildi.

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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden genç sürücünün cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Konya kaza
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