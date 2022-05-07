Genç yaşlı dinlemiyor! Bu hataları yapıyorsanız sizde de çıkabilir

Kolesterol, son yıllarda genç yaşlı demeden herkeste görülmeye başlayan durumlardan biridir. Kötü yaşam tarzı ve sağlıksız beslenme kolesterolü tetikleyen en önemli unsurların başında geliyor. Kolesterol, beslenme tarzınıza göre yükselebilir veya düşebilir.

Beslenme biçimi, kolesterol yüksekliğine neden olan en önemli faktörlerden biridir. Özellikle doymuş yağlardan zengin; tereyağ, margarin, krema, kaymak, süt, peynir ve etlerin bileşiminde bulunan yağlar, hayvansal kaynaklı ya da yüksek kalorili gıdalar kolesterolü yükseltir.

FAZLA KİLO EN ÖNEMLİ ETKENLERDEN BİRİ

Kötü ve dengesiz beslenme şişmanlığa neden olduğu gibi kolesterolü de yükseltir. Vücut yağ oranının fazla olması, özellikle iyi kolesterol olarak tabir edilen HDL’nin düşmesine neden olur. Ancak özellikle genetik yatkınlığı veya kolesterol yüksekliği nedeni olan hastalığı olanlarda zayıf da olsalar kolesterol yükselebilir. Diyabet, hipotiroit, karaciğer ve böbrek hastalıkları kolesterolün yükselmesine sebep olan etkenlerin başında gelir.

İLAÇ VE TÜTÜN KULLANIMI

Ağır akne, yüksek kan basıncı ve kalp tedavisinde kullanılan ilaçlar ve bazı beta blokerler kolesterolü artırabilir.

Sigara, iyi kolesterol olarak bilinen HDL miktarını yaklaşık %15 oranında azaltır. HDL’nin düşük olması tütünün toksik etkileri ile birleştiğinde de kalp krizi geçirme riski büyük oranda artır.

Kolesterol hastalığı genetiktir. Kolesterol yüksekliğinin en sık görülen genetik nedenlerinden biri ailesel yüksek tansiyondur. Vücutta LDL reseptörlerini tek bir gen kontrol eder. Bu genin bir kopyasını anneden, bir kopyası ise babadan gelir. Bu genlerden birinin arızalı olması dahi yüksek kolesterole zemin hazırlar.



