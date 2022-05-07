HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Genç yaşlı dinlemiyor! Bu hataları yapıyorsanız sizde de çıkabilir

Genç yaşlı dinlemiyor! Bu hataları yapıyorsanız sizde de çıkabilir

07.05.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yıllarda ülkemizde dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında sağlık konusunda virüsler dışında obezite de gündemden düşmüyor. Kanser, kalp hastalıkları gibi tehlikeli hastalıkları tetikleyen fazla kilo aynı zamanda kolesterolün yükselmesine neden oluyor. Kolesterol, kalp ve damar hastalıklarına yol açar. Hastalıklardan uzak sağlıklı bir bünye için sağlıklı beslenme en büyük etkenlerden biri. Dengeli bir kolesterol için yapmanız gerekenler ise çok basit.

Genç yaşlı dinlemiyor! Bu hataları yapıyorsanız sizde de çıkabilir

Kolesterol, son yıllarda genç yaşlı demeden herkeste görülmeye başlayan durumlardan biridir. Kötü yaşam tarzı ve sağlıksız beslenme kolesterolü tetikleyen en önemli unsurların başında geliyor. Kolesterol, beslenme tarzınıza göre yükselebilir veya düşebilir.

iStock-1124593037

Beslenme biçimi, kolesterol yüksekliğine neden olan en önemli faktörlerden biridir. Özellikle doymuş yağlardan zengin; tereyağ, margarin, krema, kaymak, süt, peynir ve etlerin bileşiminde bulunan yağlar, hayvansal kaynaklı ya da yüksek kalorili gıdalar kolesterolü yükseltir.

FAZLA KİLO EN ÖNEMLİ ETKENLERDEN BİRİ

Kötü ve dengesiz beslenme şişmanlığa neden olduğu gibi kolesterolü de yükseltir. Vücut yağ oranının fazla olması, özellikle iyi kolesterol olarak tabir edilen HDL’nin düşmesine neden olur. Ancak özellikle genetik yatkınlığı veya kolesterol yüksekliği nedeni olan hastalığı olanlarda zayıf da olsalar kolesterol yükselebilir. Diyabet, hipotiroit, karaciğer ve böbrek hastalıkları kolesterolün yükselmesine sebep olan etkenlerin başında gelir.

iStock-1127579847

İLAÇ VE TÜTÜN KULLANIMI

Ağır akne, yüksek kan basıncı ve kalp tedavisinde kullanılan ilaçlar ve bazı beta blokerler kolesterolü artırabilir.

Sigara, iyi kolesterol olarak bilinen HDL miktarını yaklaşık %15 oranında azaltır. HDL’nin düşük olması tütünün toksik etkileri ile birleştiğinde de kalp krizi geçirme riski büyük oranda artır.

Kolesterol hastalığı genetiktir. Kolesterol yüksekliğinin en sık görülen genetik nedenlerinden biri ailesel yüksek tansiyondur. Vücutta LDL reseptörlerini tek bir gen kontrol eder. Bu genin bir kopyasını anneden, bir kopyası ise babadan gelir. Bu genlerden birinin arızalı olması dahi yüksek kolesterole zemin hazırlar.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saçlarınız dökülmeye başladıysa yapmanız gereken... Saçlarınız dökülmeye başladıysa yapmanız gereken...
Havaya uçurabiliriz, soran olursa da...Havaya uçurabiliriz, soran olursa da...
'Talimatı ben verdim gerekirse yine çağırırım...''Talimatı ben verdim gerekirse yine çağırırım...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yüz felcinden sonra sırra kadem basan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı

Yüz felcinden sonra sırra kadem basan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı

Adada cinsellik var mıydı? Mastürbasyon sorusunu pas geçti

Adada cinsellik var mıydı? Mastürbasyon sorusunu pas geçti

Dünyada gizemli hastalık paniği! ABD'den açıklama: O şüphe üzerinde duruluyor

Dünyada gizemli hastalık paniği! ABD'den açıklama: O şüphe üzerinde duruluyor

Havaya uçurabiliriz, soran olursa da...

Havaya uçurabiliriz, soran olursa da...

Kemikler çıkınca durduruldu! Mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik... "Ben de o yolu açmazsam adam değilim"

Kemikler çıkınca durduruldu! Mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik... "Ben de o yolu açmazsam adam değilim"

İçişleri Bakanlığından 'Ümit Özdağ' açıklaması

İçişleri Bakanlığından 'Ümit Özdağ' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Her yerde onu arıyorlar! “Onu bulmalıyız”

Her yerde onu arıyorlar! “Onu bulmalıyız”

Uçakta terör estirdi! Çareyi koltuğa bantlamakta buldular

Uçakta terör estirdi! Çareyi koltuğa bantlamakta buldular

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Uçakta akılalmaz kavga! Yolcular ne yapacağını şaşırdı

Uçakta akılalmaz kavga! Yolcular ne yapacağını şaşırdı

“Çok yaşlısın” dediler! Çırılçıplak canlı yayını bastı

“Çok yaşlısın” dediler! Çırılçıplak canlı yayını bastı

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.