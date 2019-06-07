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Genç yaşta ölen Derin, gözyaşlarıyla uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 15:42 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, kalp krizinden yaşamını yitiren halkla ilişkiler bölümü mezunu Derin Erpulat (26), ailesi, yakınları ve arkadaşlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Genç yaşta ölen Derin, gözyaşlarıyla uğurlandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde, kalp krizinden yaşamını yitiren halkla ilişkiler bölümü mezunu Derin Erpulat (26), ailesi, yakınları ve arkadaşlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kentteki bir kolejin müdiresi Didem Erpulat ile cıvata üreten firmanın yöneticilerinden Tevfik Erpulat çiftinin iki kızından büyüğü olan Derin Erpulat, salı gecesi, İzmir'in Çeşme ilçesindeki evlerinde kalp krizi geçirdi. Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erpulat'a kalp masajı yapıldı. Ardından İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Erbulat, kurtarılamadı.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun olan ve kendisine iş kurmaya hazırlanan Derin Erpulat'ın ani ölümü, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.
GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Derin Erpulat için, İzmir'in Alsancak semtindeki Hocazade Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, genç kızın annesi ve babasının yanı sıra, lise ve üniversiteden arkadaşları, acılı çiftin iş arkadaşları ile akrabaları katıldı. Cenaze töreninde, baba Tevfik Erpulat ayakta güçlükle durabilen eşi Didem ve kızı Defne Erpulat'ı sarılarak, teskin etmeye çalıştı. Erpulat çiftinin çalıştığı iş yerlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kurum ve birçok kişi, cenazeye çelenk gönderdi.
Tabutu güllerle bezenen talihsiz Derin Erpulat, öğlen kılınan cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından, Alaçatı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Genç yaşta ölen Derin, gözyaşlarıyla uğurlandıGenç yaşta ölen Derin, gözyaşlarıyla uğurlandıGenç yaşta ölen Derin, gözyaşlarıyla uğurlandıGenç yaşta ölen Derin, gözyaşlarıyla uğurlandı

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