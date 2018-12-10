Genç Yazar Ezgi Kaya'nın ilk kitabı yayınlandı

İSTANBUL, (DHA) - ALTINBAŞ Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ezgi Kaya, çocuklar için geri dönüşümün önemini anlattığı 'Yeniden Hayat' başlıklı ilk kitabını yayınladı.

Kopernik Çocuk Yayınları tarafından gelen talep üzerine çalışmalara başladığını söyleyen Ezgi Kaya Ortaokuldan beri yazmaktan çok hoşlandığını, önceleri kendi yaş grubuna yönelik yazsa da sonrasında çocuklara yöneldiğini anlattı. Kaya, hayaline erken yaşta kavuştu ve ilk kitabını çıkardı.

Kitap konusunun kendiliğinden ortaya çıktığını belirten Kaya, "Ne yazabilirim; yazdığım şeyde çocuklara ne verebilirim diye düşündüm. Sonrasında dedim ki geri dönüşümü anlatan bir kitap olsun. Çocuklar çöplerle bir iletişim kursun. Bu hikâyede çocuklar çöplerle çok yakın ilişki kuruyor, çöpler kendi yaşadıklarını kendi ağızlarından anlatıyorlar" dedi.

ÇÖP HİKAYESİ

Kitabının 13-15 yaş grubu ortaokul öğrencilerinin okuması gerektiğini belirten Kaya, kitabın içeriğine yönelik şunları söyledi:

"Kitabın içeriğini özetlersek; insanlar çevreyi çok kirletmiş ve o kadar kirletmiş ki çocuklar dışarıya çıkıp oyun oynayamaz olmuşlar. Zaten hikâye bir küçük kızın annesinin bir muz kabuğunu dışarıya atmasıyla başlıyor. O muz kabuğu çığlık atarak yere düşüyor, sonra diğer çöplerle konuşuyor, tanışıyor. Sonrasında çöplerin tek hayali geri dönüşüme gidip yeniden hataya gelmek oluyor, çünkü sokakta çürümek istemiyorlar. Kediler, köpekler kovalıyor çöpleri, kötü karakterler var, geri dönüşemeyen çöpler var. İlginçtir okurların çoğu kitaptaki Çatlak adlı kötü karakteri çok sevdiler. Bu tarz bir hikâye, bir çöp macerası"