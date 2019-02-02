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Genç Youtuber’dan ‘depozitolu poşet’ deneyi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 12:21 | Son Güncelleme

Antalya’da yaşayan üniversite öğrencisi Youtuber Alp Seyyah, 25 kuruşa satılan poşetlerin, 10 kuruş karşılığında alındığı yere iade edilmesi ve bu sayede vatandaşlara ekonomik açıdan katkı sağlanması yönünde bir sosyal deney yaptı.

Antalya’da yaşayan üniversite öğrencisi Youtuber Alp Seyyah, 25 kuruşa satılan poşetlerin, 10 kuruş karşılığında alındığı yere iade edilmesi ve bu sayede vatandaşlara ekonomik açıdan katkı sağlanması yönünde bir sosyal deney yaptı. Genç Youtuber, ‘Depozitolu poşet ile çevre kirliliğine son’ sloganıyla vatandaşlardan 10 kuruş karşılığında poşet aldı. Seyyah, apartmanlara girip kapı zillerini de çaldı ve vatandaşlardan poşet istedi.
Akdeniz Üniversitesinde 1. sınıf öğrencisi olan Youtuber Alp Seyyah (23), çevre kanununda yapılan değişiklikle doğaya zarar verdiği gerekçesiyle 25 kuruşa satılmaya başlanan plastik poşetlerle ilgili bir sosyal deney gerçekleştirdi. Seyyah, ‘Depozitolu poşet ile çevre kirliliğine son’ sloganıyla vatandaşlardan 10 kuruş karşılığında poşet satın aldı. Apartmanlara girip kapı zillerini de çalan Seyyah, vatandaşların 25 kuruşa satılan poşet şikayetlerini de kayıt altına aldı.
Antalya’nın en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Meydanı’nda eline büyük bir kutu alan Seyyah,‘10 kuruştan depozitolu poşet alıyorum. Hem çevreyi kirletmiyoruz, hem de vatandaşın ekonomisine katkı sağlıyoruz’ diyerek vatandaşların dikkatini çekti.

"Böyle bir fikir ortaya sundum ama geliştirilebilir"
Yeni yılın başlamasıyla poşetlere 25 kuruş ücret konulduğuna değinen 23 yaşındaki Alp Seyyah, "Ben haberlerde insanların 25 kuruşa tepki gösterdiğini gördüm. Sonra bir anda böyle bir video çekmek istedim. Poşetin 25 kuruş olması onun doğadan kalkmasını engeller, ama 10 kuruştan depozitolu olsa ve alındığı yere iade edilse daha iyi olmaz mı? Ben böyle bir fikir ortaya sundum elbette daha da geliştirilebilir. Poşetin 10 kuruştan alındığı yere geri iade edilmesi yönünde insanlara gittim" dedi.
Vatandaşlardan olumlu tepkiler aldığını kaydeden Seyyah, kendisine poşet vermek isteyen vatandaşlara 10 kuruş vererek, poşetleri aldığını söyledi.

"Bir kıvılcım olmak istedim"
Seyyah, "Vatandaşlara, poşetlerin 25 kuruştan marketlerde satılmasının bir şey değiştirmeyeceğini ancak 10 kuruştan depozitolu olarak geri iade edildiğinde hem vatandaşlara ekonomik açıdan gelir sağlayacağını hem de poşetlerin doğada kalmasının engelleneceğini söyledim. Böyle bir projenin altına imza atmak istedim. İnsanlar da benim fikirlerimi desteklediler ve katıldılar. Ben sadece bir kıvılcım olmak istedim" diye konuştu.

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