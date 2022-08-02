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Gence çarparak bacağını koparmıştı! Korkunç olayda TikTok paylaşımları ortaya çıktı: Yarışa çağırmış

02.08.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Adana’da gerçekleşen olayda bir gencin bacağı kopmuştu. Otoyolda yarış yaparken kendisini izleyen gence çarparak bacağının kopmasına sebep olan sürücü ev hapsi cezası aldı. Şahsın 21 suç kaydının olduğu öğrenilirken TikTok paylaşımları da ortaya çıktı. Paylaşımlarda söz konusu şahsın modifiyeli araçların başında video çekerek vatandaşları yarışa davet ettiği görüldü.

Gence çarparak bacağını koparmıştı! Korkunç olayda TikTok paylaşımları ortaya çıktı: Yarışa çağırmış

Adana'da otoyolda gerçekleşen kaza ve sonrasında olanlar herkesi dehşete düşürmüştü. Bir gencin bacağının kopmasına neden olan yarıştaki kazayla alakalı yeni gelişmeler yaşandı. Sürücüye verilen ceza belli olurken şahsın ortaya çıkan TikTok paylaşımları da dikkat çekti. İşte detaylar...

BACAĞI KOPMUŞTU

Geçen Cumartesi günü akşam Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana gelen kazada, otoyolda yarış yapan ve yarışı kazanan Emrah Y., kendisini izleyen kalabalığın üzerine aracı sürmüş ve bu sırada Sedat Leventöz’e çarpmıştı. Kaza sırasında sağ bacağı kopan Leventöz, tedavi için hastaneye kaldırılırken, sürücü Emrah Y. ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından arkadaşının, Sarıçam ilçesindeki oto yıkama dükkanında gözaltına alındı.

EV HAPSİ CEZASI

Emrah Y., çıkartıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı. Emrah Y.’nin 21 suç kaydı olduğu da öğrenildi.

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TİKTOK PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Bu arada Emrah Y.’nin sosyal medya uygulaması Tiktok üzerinden yaptığı paylaşımlar da ortaya çıktı. Emrah Y.’nin modifiyeli araçların başında video çekerek insanları yarışa davet ettiği görüldü.

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Şahsın videolarda “Herkes kümesten horozunu, tavuğunu çıkarsın. Bizim horozumuz her zaman vardı. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum” dediği duyuldu. (İHA/DHA)

Adana'da dehşet! Otoyolda yarışan sürücü, yol kenarındaki gence çarparak bacağını kopardıAdana'da dehşet! Otoyolda yarışan sürücü, yol kenarındaki gence çarparak bacağını kopardı


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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası tiktok Adana
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